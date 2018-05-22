شکست نیما عالمیان و افشین نوروزی در مرحله مقدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تنیس روی میز تور جهانی هنگ کنگ از امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای دور نخست آغاز شد. در این مرحله از رقابت ها نیما عالمیان در مصاف با «ما تی» از چین با نتیجه صفر به 4 متحمل شکست شد. افشین نوروزی هم در این مرحله به مصاف حریفی از فرانسه به نام «آنتونی هاچارد» رف و با نتیجه 2 به 4 شکست خورد.

نوشاد عالمیان دیگر نماینده ایران در رقابت های تنیس روی میز تور جهانی هنگ کنگ است که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود. وی در دور دوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان هنلد و چین تایپه می رود.

حضور در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی هنگ کنگ در راستای آماده سازی ملی پوشان کشورمان برای شرکت در بازی های آسیایی انجام شده است.