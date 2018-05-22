به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «دعوت» رادیو گفت و گو به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به گفت و گو با مسلمانان خارجی مقیم ایران می پردازد. این ویژه برنامه با حضور حسین سومرو از دانشجویان دکترای شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب و از طلاب جامعه المصطفی از کشور پاکستان به روی آنتن رفت.

دانشجوی دکترای شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان در رابطه با سنت ها و آداب و رسوم کشور پاکستان در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ماه رمضان در کشور ما بلندگو های مساجد از حدود دو ساعت مانده به زمان سحر، مردم را بیدار می کنند. این رسم در کشور ما به صورت کلی است و برای همه اجرا می شود.

وی افزود: علاوه بر این رسم، افراد و گروه هایی به درب منازل مردم آمده و آنها را برای سحر صدا می کنند. این کار یک سنت قدیمی است که هنوز هم ادامه دارد.

طلبه جامعه المصطفی از کشور پاکستان گفت: در وقت افطار برادران اهل سنت در این کشور ابتدا افطار می کنند و پس از آن نماز می خوانند. اما انقلاب اسلامی ایران تاثیر ویژه ای بر آئین و رسوم شیعه در پاکستان گذاشته است. به عنوان مثال قبل از انقلاب اسلامی ایران دعا خواندن در میان شیعیان پاکستان رایج نبود و اغلب شیعه ها ماه رمضان را در این کشور روزه نمی گرفتند و نماز نمی خواندند. اما پس از انقلاب نمازهای پنج گانه در مساجد برگزار می شود و دعا و نماز رایج شد.

سومرو بیان داشت: خانواده ما از ابتدا شیعه بود. ما در ایالت سند پاکستان زندگی می کنیم و به دلیل اینکه خانواده پدربزرگ ما مذهب شیعه را در این منطقه پایه گذاری کردند ما را به نام جعفری می شناسند. برخی دعاها مانند دعای کمیل و توسل در پاکستان تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران رایج شد. اهل سنت دعا ندارند و فقط قرآن و نماز تراویح می خوانند.

طلبه جامعه المصطفی از کشور پاکستان گفت: وقتی عالمان از مذاهب مختلف در پاکستان در هیئت استهلال متفق القول شدند دولت روز عید فطر را اعلام می کند تا اختلافی ایجاد نشود.

وی یادآور شد: دولت به مناسبت عید فطر ۷ روز تعطیل رسمی در این کشور اعلام می کند. در روز عید شیعه و سنی نماز می خوانند و لباس نو می پوشند.

سومرو در پایان مطلب ابراز داشت: هر چه از معنویت به کشور ما رسیده است از تاثیرات انقلاب اسلامی ایران است.