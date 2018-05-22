توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در مورد گرانی گوشت قرمز و برنج

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال شهروز برزگر نماینده سلماس از وزیر جهاد کشاورزی در مورد علت نوسانات قیمت گوشت قرمز، علت عدم صادرات سیب و مرکبات، علل کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی، علل نبود سازوکار مناسب برای جبران خسارت رخدادهای طبیعی برای کشاورزان و دامداران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در ابتدا حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال‌های اخیر نیازی به واردات گوشت سفید نداشتیم و نداریم؛ حتی برخی اوقات میزان عرضه بیش از تقاضا بوده است، مانند همین روزها که مجبور به دخالت در بازار و جمع‌آوری شدیم، زیرا قیمت مرغ این روزها کمتر از قیمت تمام شده است و تولیدکنندگان ضرر می‌کنند.

وی ادامه داد: در مواردی که تقاضا افزایش می‌یابد، از ذخایر گوشت منجمد استفاده می‌کنیم تا به مصرف‌کنندگان اجحاف نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌های دامی گفت: نهاده‌های دامی با دلار ۳۸۰۰ تومان وارد می‌شود اما قیمت این نهاده‌ها در بازار جهانی ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، سعی می‌کنیم با تعرفه پایین خوراک دام را وارد کنیم تا به تولیدکنندگان ضربه وارد نشود.

حجتی با اشاره به افزایش تقاضای گوشت قرمز افزود: در ارتباط با گوشت قرمز عمدتاً دامداری‌های سبک ما، بسته یا نیمه بسته شده‌اند و آمارها حاکی از کاهش تولید و عرضه دام سبک در کشتارگاه‌ها است؛ به علت کاهش عرضه و تغییر ذائقه مردم نسبت به مصرف گوشت گرم، قیمت گوشت قرمز به صورت غیرمنطقی بالا رفته است، لذا ضمن اقدام برای واردات گوشت گرم از آسیای میانه و قفقاز کرده ایم و بحث جایگزینی و بهره‌وری بالا در نژادهای چندقلوزایی را در دنیا شناسایی و اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص صادرات سیب و مرکبات تصریح کرد: در این خصوص سیاست‌های خوبی اتخاذ شده است، بخصوص سیاستگذاری مبنی بر اینکه بازرگانانی که صادرات سیب، مرکبات و کشمش داشته باشند، می‌توانند با تعرفه پنج درصد موز وارد کنند، در غیر این صورت با تعرفه ۲۰ درصد موز وارد کنند، تجار ما هنوز در بحث صادرات مرکبات ضعیف هستند، امیدواریم بازار آسیا را تسخیر کنیم و بخشی از صادرات سیب را برای صادرات به پاکستان و هندوستان در اختیار تجار قرار دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات برنج نیز گفت: با کاهش تعرفه واردات برنج و موز مخالف بودم اما به علت گزارش بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که حاکی از افزایش ۱۳ درصدی قیمت برنج بود، این تصمیم گرفته شد.

حجتی در مورد بیمه خسارت محصولات کشاورزی افزود: سازوکار این بیمه را قانونگذار مشخص کرده و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این راستا تشکیل شده است؛ حدود ۱۳۶۰ میلیارد تومان در بودجه برای این صندوق پیش‌بینی شده، اما متأسفانه تاکنون ۱۵۰ میلیارد اختصاص داده شده و قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص داده شود. برآورد ما از کل خسارت‌هایی که به بخش کشاورزی وارد شده، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است.

درادامه شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نتوانسته از ظرفیت‌های تولید داخل برای تولید گوشت قرمز استفاده کند. در حال حاضر نیازمان ۹۰۰ هزار تن است و ۸۰۰ هزار تن تولید گوشت سفید داریم.

وی در خصوص گوشت قرمز تصریح کرد: برای تولید گوشت قرمز نه تنها از تولیدکننده حمایت نشده است بلکه در سال‌های گذشته تعداد زیادی از دام‌ها به علت تب برفکی تلف شدند؛ امسال نیز در بیشتر استان‌ها بیماری تب برفکی شایع شده اما وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را از دامداران پنهان کرده است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی به علت عدم واکسیناسیون دام‌ها در برابر تب برفکی انتقاد کرد.

برزگر در بخش دیگری از اظهارات خود با اعتراض به افزایش قیمت نهاده‌های دامی گفت: بعد از گران شدن نرخ ارز، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به گرانفروشی ذخیره‌ نهاده‌های دامی کرده و به تجارت نهاده‌ها پرداخته است.

وی در خصوص صادرات سیب و مرکبات اظهار داشت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار و حمایت از محصولات کشاورزی است. در رابطه با صادرات سیب به جز صادرات به کشور پاکستان، اقدام دیگری انجام نشده است. بخش زیادی از تولیدات باغداران هنوز در سردخانه‌ها باقی مانده است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی افزود: محصول سیب کشاورزان را به صورت فله‌ای به خارج از کشور صادر می‌کنید، آنجا بسته‌بندی شده و به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

برزگر با انتقاد از کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی تصریح کرد: برای مصرف داخلی سالیانه به ۱۵۰ هزار تن شکر و ۲۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم، اما وزارت جهاد کشاورزی ۱۰ برابر این نیاز را وارد می‌کند که موجب زیان برنج‌کاران و چغندرکاران می‌شود.

در ادامه حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال نیازی به واردات شکر نداریم، سال گذشته دو میلیون تن شکر تولید شد؛ این در حالی است که در سال ۹۲، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شکر تولید شده بود که نشان از زحمات همکاران ما دارد.

وی خطاب به برزگر افزود: به اندازه‌ای که اختیار داده‌اید، مسئولیت بخواهید؛ من تصویب‌کننده تعرفه واردات نیستم.

در پایان برزگر اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس، اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و اولین کارت زرد مجلس برای وزیر جهاد کشاورزی صادر شد.