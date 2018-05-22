سیل در افغانستان ۷۸ کشته و ۹ زخمی در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، محمد اسلم سیاس معاون اداره مقابله با حوادث طبیعی افغانستان امروز اعلام کرد: بر اثر سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان ۷۸ نفر کشته و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وی در ادامه افزود: ۲۷۰۰ خانه در این سیلاب به طور کامل یا نسبی تخریب شدند که بادغیس در جنوب‌ غرب افغانستان بیشترین تلفات انسانی را داشته است.

معاون اداره مقابله با حوادث طبیعی افغانستان اضافه کرد که ان نهاد تاکنون به ۱۵۰۰ خانواده نیازمند کمک کرده و روند کمک رسانی ادامه دارد. همچنین صدها رأس گاو تلف شده و به زمین‌های کشاورزی نیز خساراتی وارد شده است.

گفتنی است ولایات سمنگان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ، و هرات بر اثر سیل اخیر آسیب دیده اند.