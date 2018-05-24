به گزارش خبرنگار مهر، «هزار و یک شب»، مجموعهای از داستانهای قدیمی هندی، ایرانی و عربی است. بسیاری از ماجراهای آن در بغداد و ایران میگذرد و گروهی از پژوهشگران معتقدند این داستانها ابتدا در هند نوشته و به فارسی باستان ترجمه شده است. اما در قرن سوم هجری، چون بغداد مرکز علم و ادب بوده این داستانها از زبان پهلوی(فارسی باستان) به عربی برگردانده شده و بعدها عبدالطیف طسوجی، آن را به فارسی ترجه کرده است.
بعضی ریشه داستانهای هزار و یک شب را ایرانی دانستهاند که متاثر از هندی و عربی بوده؛ در هر حال شروع داستان هزار و یک شب به نقل از پادشاهی است، با عنوان شهریار پادشاه و روایتگر آن شهرزاد (دختر وزیر) است. این که تعداد قصهها، دقیقاً هزار و یک بوده باشد چندان واقعی به نظر نمیرسد. اما داستانهای زیادی زیر نام «هزار و یک شب» نوشته شدهاست.
«هزار و یک شب» عنوان یکی از کتابهای مجموعه «گفت و گو با مشهورترین داستانهای جهان» است که مارتین وودساید آن را بازنویسی و منوچهر اکبرلو ترجمه کرده است.
این داستانهای قدیمی که با کتاب گویا همراه شدهاند را انتشارات شهر قلم در هزار نسخه و به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان منتشر کرده است.
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