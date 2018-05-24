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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان:

دختر و پسر نوجوان با خوردن قارچ سمی در اصفهان مسموم شدند

دختر و پسر نوجوان با خوردن قارچ سمی در اصفهان مسموم شدند

اصفهان - مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: دو نوجوان بر اثر مصرف قارچ سمی در روستای دره ساری استان اصفهان مسموم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس اصفهان، غفور راستین در خصوص جزئیات مسموم شدن این دو نوجوان اظهار داشت: دو نوجوان که از اهالی روستای دره ساری در استان اصفهان بودند، روز گذشته به دنبال مصرف قارچ های سمی دچار مسمومیت شدند.

وی بیان داشت: حدود ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه دوم خردادماه جاری، در تماسی با اتاق فرمان فوریت های پزشکی اعلام شد که یک پسر ۱۳ ساله و یک دختر ۱۵ ساله از اهالی روستای دره ساری بر اثر مصرف قارچ سمی دچار مسمومیت شدند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: به دنبال این امدادخواهی، یک واحد اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و بیماران را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به درمانگاه بویین و میاندشت منتقل کردند.

وی گفت: این دو نوجوان از قارچ خودرویی که دایی آنها از کوه‌های منطقه جمع‌آوری کرده بود مصرف کردند و نیم ساعت پس از آن دچار دل درد، تهوع و استفراغ زیاد و ضعف و بی حالی شدند.

راستین اعلام کرد: مسموم شدگان که فقط از قارچ های کوچک مصرف کردند و قارچ‌های بزرگ را نخورده بودند، پس از رگ گیری و کنترل علائم حیاتی توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به درمانگاه میاندشت منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این دو نوجوان به مدت دو ساعت در درمانگاه تحت نظر و درمان بودند و سپس ترخیص شدند.

کد مطلب 4305251

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