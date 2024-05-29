نبود پالایشگاه پلاسما، مهمترین مشکل سازمان انتقال خون کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جمالی ظهر چهارشنبه در آئین کلنگ زنی مرکز فرآورده گیری و پخش خون پایگاه گچساران افزود: در زمینه خون و فرآورده آن هم اکنون در کشور مشکلی وجود ندارد.

وی بیان داشت: در صورتی که این پالایشگاه در حد ظرفیت کشور ساخته شود در زمینه داروهای مشتق از پلاسما نیز در کشور مشکلی نخواهیم داشت.

جمالی با بیان اینکه حمایت بیشتر خیران امکان خرید تجهیزات را میسر می‌کند، گفت: با امکانات مدرن تر و رفع کمبودهای زیرساختی بحث پژوهش توسعه یافته و برخی از آزمایشات سلول‌های بنیادی انجام می‌گیرد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۹۰۰ هزار واحد خون و فرآورده خونی در سراسر کشور به بیماران تزریق شد و تمام نیازهای خونی و فرآورده‌های آن در کشور تأمین می‌شود.

جمالی با بیان اینکه مقداری از پلاسمای خون گرفته شده برای ساخت داروهای مشتق از پلاسما برای بیماران هموفیلی به پالایشگاه تبدیل می‌رود، گفت: گلبول قرمز، پلاسما، پلاکت و دیگر فرآورده‌ها از تولیدات خونی است که در شرکت پالایشگر داروهای هموفیلی، آلبومین و دیگر فاکتورها از آنها جدا و د محصول تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته دو میلیون و ۳۲۰ واحد خون در کشور اهدا شد.