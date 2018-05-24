فتح خرمشهر نصرت و معجزه بزرگ الهی در حق ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در دیدار عصر امروز خود با نیروهای نظامی و انتظامی شادگان اظهارکرد: پیروزی رزمندگان اسلام در این جنگ نابرابر زمینه ساز معرفی انقلاب اسلامی به دنیا شد.

وی، خرمشهر را به عنوان تابلوی زیبای هشت سال دفاع مقدس ملت ایران معرفی کرد و گفت: ما مسئولان وظیفه داریم نسبت به حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل آینده تلاش کنیم.

امام جمعه شادگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هشت سال دفاع مقدس یادآور شد: سربلندی امروز ملت ایران مرهون ایثارگری شهدا و رزمندگان در برابر دشمن است.

وی ادامه داد: حماسه فتح خرمشهر و عملیات غرورآفرین بیت ‌المقدس از نقاط عطف دوران دفاع مقدس بود.

حجت الاسلام شرفی در پایان، رمز پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی را ایمان به خدا و اطاعت از ولایت فقیه عنوان کرد و بیان کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن تک تک مردم ایران دارند و ما باید با گرامیداشت یاد و خاطره آنان ادامه دهنده راهشان باشیم.