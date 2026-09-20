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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

۲۵ فقره سرقت و ۱۶ تن برنج احتکاری در نجف‌آباد کشف شد

۲۵ فقره سرقت و ۱۶ تن برنج احتکاری در نجف‌آباد کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی نجف‌آباد از دستگیری۲ سارق و کشف ۲۵فقره سرقت ازمنازل و ساختمان‌های نیمه‌ساز و پنج فقره سرقت کابل برق خبر داد و گفت: در بازرسی از دو انبار نیز ۱۶ تن برنج احتکاری کشف شد.

سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز در سطح شهرستان نجف‌آباد، شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت یکی از سارقان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات پلیس به ۲۵ فقره سرقت از منازل و ساختمان‌های نیمه‌ساز در سطح شهر اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی همچنین از دستگیری یک سارق سابقه‌دار کابل برق در نجف‌آباد خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهر، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

احمدی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام‌شده به پنج فقره سرقت کابل برق در شهرستان نجف‌آباد اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد در ادامه از کشف ۱۶ تن برنج احتکاری در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: مأموران انتظامی در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، از احتکار مقادیری برنج در دو انبار مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی لازم و با حضور کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت از دو انبار مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این بازرسی‌ها ۱۶ تن برنج احتکارشده کشف شد.

احمدی با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده اظهار کرد: کارشناسان ارزش برنج‌های احتکارشده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران انتظامی برسانند.

کد مطلب 6952652

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