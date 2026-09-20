نتایج هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نتایج آزمون مرحله اول انفرادی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.

آزمون مرحله اول انفرادی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور روز پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در حیطه‌های مختلف علمی، برگزار شد.

این آزمون در پنج حیطه آموزش پزشکی شامل «استدلال بالینی»، «هنر و رسانه»، «مدیریت نظام سلامت» و «همگرایی در علوم پایه» در نوبت صبح و در دو «حیطه کارآفرینی» و «اخلاق پزشکی» در نوبت عصر، برگزار شد.

بر اساس فرآیند پیش‌بینی‌شده برای هجدهمین المپیاد علمی، پس از برگزاری و ارزیابی مرحله اول انفرادی، نفرات منتخب به مراحل بعدی شامل مرحله گروهی اول و مرحله دوم انفرادی راه خواهند یافت.

همچنین در حیطه کارآفرینی، مرحله اول گروهی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه در کلان‌مناطق آمایشی کشور برگزار شد. در این مرحله، بیش از ۱۰۰ گروه دانشجویی مشارکت داشتند و بیش از ۱۰۰ داور منتخب از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، فرآیند ارزیابی و داوری گروه‌های شرکت‌کننده را بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده از سوی کمیته علمی حیطه کارآفرینی بر عهده داشتند.

این مرحله با هدف شناسایی توانمندی‌های خلاقانه، نوآورانه و کارآفرینانه دانشجویان، تقویت کار تیمی و شناسایی گروه‌های برتر برگزار شد و گروه‌های منتخب این مرحله نیز مشخص شدند.

برگزاری مراحل مختلف هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، دبیرخانه المپیاد علمی، کمیته‌های علمی حیطه‌های مختلف، مرکز سنجش آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، سرپرستان کلان‌مناطق آمایشی و داوران منتخب انجام می‌شود.

هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر دانشجویان علوم پزشکی، تقویت توانمندی‌های علمی و مهارتی و فراهم آوردن زمینه حمایت از ایده‌ها و توانمندی‌های دانشجویان در حیطه‌های مختلف برگزار می‌شود.