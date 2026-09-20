کشف ۶ کیلو تریاک در ساک نوزاد در نائین؛موتورسیکلت قاچاق توقیف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نائین در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در جریان بازرسی اتوبوس به ساک همراه یکی از مسافران که برای نوزاد همراه وی بود، مشکوک شدند و با بررسی دقیق آن، ۶ کیلوگرم تریاک را که به شکل ماهرانه‌ای در ساک جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی در ادامه از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در نائین خبر داد و گفت: مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل و رصد محورهای مواصلاتی، تردد یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را در مناطق بیابانی اطراف شهرستان و در مسیر خلاف جهت مشاهده کردند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

براهیمی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات لازم این موتورسیکلت را متوقف کردند که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد وسیله نقلیه مذکور از نوع سوزوکی هزار سی‌سی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد مدارک معتبر قانونی است.

وی با اشاره به ارزش این موتورسیکلت اظهار کرد: کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه نیز یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در محورهای مواصلاتی و مناطق پیرامونی شهرستان، موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین ترددهای غیرمجاز را رصد می‌کند و با مواردی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.