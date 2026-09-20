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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده در سامانه جامع تجارت فراهم شد

مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده در سامانه جامع تجارت فراهم شد

امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات ایفانشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ای از بازرگانان خواست تا با مراجعه به بخش عملیات ارزی بخش رفع تعهد ارزی در قسمت درگاه مصالحه ریالی، نسبت به پرداخت وجه المصالحه ریالی اقدام کنند.

مطابق با مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ وجه‌ المصالحه بر حسب وضعیت تولیدی / غیرتولیدی بودن صادرکننده به ازای هر یورو به ترتیب برابر با ۵ و ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو (مطابق با نرخ‌های تارنمای fxmarketrate.cbi.ir) در روز پرداخت، محاسبه می‌شود.

تمامی محاسبات مربوط به مبلغ مشمول مصالحه ریالی توسط بانک مرکزی صورت گرفته و سامانه جامع تجارت دخل و تصرفی در آن ندارد و کلیه اطلاعات موجود در سامانه بر اساس استعلام برخط از آن بانک، نمایش داده می شود.

کد مطلب 6952661
سمیه رسولی

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