به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی روز یکشنبه در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «جهاد کشاورزان؛ از مزرعه تا سفره مردم» اظهار کرد: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در سراسر کشور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارند و وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای استمرار تولید و پایداری این بخش را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: این استان حدود چهار درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و در بخش کشاورزی نیز متناسب با ظرفیت جمعیتی، سهم قابل توجهی در تولید و اقتصاد کشور دارد.

فتحی میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی را حدود پنج میلیون تن اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به تولید حدود ۱۳۶ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور، سهم استان از تولیدات کشاورزی کشور نزدیک به چهار درصد است.

سهم قابل توجه آذربایجان شرقی در تولیدات دامی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه بخش دام در کشاورزی استان گفت: حدود یک میلیون تن از مجموع تولید پنج میلیون تنی محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی مربوط به محصولات دامی است و بخش عمده دیگر تولیدات نیز به زراعت و باغبانی اختصاص دارد.

وی افزود: آذربایجان شرقی در برخی زیربخش‌های کشاورزی، از جمله تولید شیر، محصولات پروتئینی و صنایع لبنی، سهمی فراتر از سهم جمعیتی خود در کشور دارد.

فتحی همچنین آذربایجان شرقی را از استان‌های شاخص در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این زمینه انجام شده و حتی برای محصولاتی که تولید آنها با اقلیم استان ارتباط مستقیمی ندارد، ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه فرآوری و بسته‌بندی ایجاد شده است.

حرکت کشاورزی استان به سمت محصولات کم‌آب‌بر

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: استان همانند بسیاری از مناطق کشور با چالش کم‌آبی مواجه است و حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز از حوزه‌های مهم آبی استان به شمار می‌رود که با محدودیت منابع آب روبه‌روست.

وی ادامه داد: در همین راستا، اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر از جمله زعفران و پسته در استان مورد توجه قرار گرفته است.

فتحی تأکید کرد: کشاورزان در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت نقش اصلی دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با حمایت، هدایت و تسهیل‌گری، زمینه اجرای موفق این برنامه را فراهم کنند.

کشاورزی ۱۷ درصد اشتغال آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است

وی با اشاره به نقش کشاورزی در اشتغال استان گفت: در حالی که سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور حدود ۱۴ درصد است، این رقم در آذربایجان شرقی به حدود ۱۷ درصد می‌رسد.

فتحی کوچک بودن قطعات کشاورزی و سنتی بودن بخشی از فعالیت‌ها را از عوامل اثرگذار بر این وضعیت عنوان کرد و افزود: افزایش مکانیزاسیون و بهره‌وری می‌تواند اشتغال مستقیم در مزرعه را کاهش دهد، اما توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و کسب‌وکارهای مرتبط ظرفیت جبران این کاهش را دارد.

وضعیت مناسب مکانیزاسیون کشاورزی استان

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ضریب مکانیزاسیون آذربایجان شرقی را حدود ۳.۶ اسب بخار در هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با متوسط کشور و اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، وضعیت مناسبی دارد.

وی افزود: رقم هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم حدود ۲.۵ اسب بخار در هکتار است و آذربایجان شرقی از ظرفیت قابل توجهی در زمینه تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی برخوردار است.

فتحی وجود کارخانه تراکتورسازی ایران در تبریز را نیز از ظرفیت‌های مهم استان در حوزه مکانیزاسیون دانست و اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند در توسعه و نوسازی ماشین‌آلات بخش کشاورزی استان نقش مؤثری داشته باشد.

یکپارچه‌سازی اراضی برای رفع چالش پراکندگی مزارع

وی پراکندگی و کوچک بودن اراضی کشاورزی را از چالش‌های این بخش برشمرد و گفت: موضوعاتی مانند کشاورزی قراردادی، یکپارچه‌سازی اراضی و یکجاکِشتی برای رفع این مشکلات در حال پیگیری است.

فتحی درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز برای برخی نهاده‌های تولید، بر سایر مؤلفه‌های هزینه‌ای از جمله انرژی و قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی باید از موضوع گران‌فروشی تفکیک شود و افزایش قیمت تمام‌شده لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان، استمرار تولید، تأمین نهاده‌ها، حمایت از کشاورزان و حفظ امنیت غذایی را از اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرد.