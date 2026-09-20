به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین دادوند فرمانده مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) ارتش، در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک ارتش، درباره فرآیند آموزش درجهداران در این مرکز اظهار کرد: مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) هر ساله طی دو دوره، پذیرای فراگیران نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران است و هر ۶ ماه یک ورودی جدید در این مرکز آموزش میبیند.
وی افزود: این عزیزان در حالی وارد مرکز میشوند که در ابتدا آشنایی چندانی با اصول و مبانی اولیه نظامی ندارند و با لباس شخصی وارد مرکز میشوند. پس از پذیرش و انجام اقدامات اولیه، فرآیند آموزش و تربیت نظامی آنان آغاز میشود.
فرمانده مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) با اشاره به محتوای دوره آموزشی گفت: فراگیران طی ۹ هفته آموزش، در پنج بُعد علمی، نظامی، تربیتی و مکتبی، بصیرتی و حفاظتی ـ امنیتی تحت آموزش و تربیت قرار میگیرند.
دادوند ادامه داد: این آموزشها با حضور اساتید مجرب مرکز و همچنین اساتید مدعو انجام میشود و موضوعاتی همچون جنگ شناختی، اصول و مبانی اولیه نظامی، جنگافزارشناسی و سایر دروس مرتبط با علوم نظامی، دفاعی و امنیتی و همچنین مباحث مرتبط با جنگ و مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فراگیران ارائه میشود.
وی با اشاره به مأموریت ارتش در قانون اساسی اظهار کرد: محتوای این آموزشها در راستای مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۴۳ قانون اساسی طراحی شده است تا این نیروها پس از پایان دوره، آمادگی لازم برای انجام مأموریتهای محوله را داشته باشند.
فرمانده مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) افزود: پس از پایان ۹ هفته آموزش، همانگونه که امروز در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی شاهد بودیم، این عزیزان مفتخر به دریافت سردوشی ایثار و عزت میشوند و به نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهند شد.
امیر دادوند این نیروهای جدید را «خون تازه در رگها و شریانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد و گفت: این جوانان پس از پایان دوره به یگانهای خود اعزام میشوند تا انشاءالله بتوانند در راستای انجام مأموریت اصلی ارتش که در اصل ۱۴۳ قانون اساسی تصریح شده است، ایفای نقش کنند.
وی درباره تعداد فراگیران این مرکز نیز گفت: با توجه به اینکه هر ۶ ماه یک ورودی از نیروهای چهارگانه ارتش در مرکز پذیرش میشود، سالانه بیش از دو هزار نفر در این دورههای تربیتی و آموزشی حضور پیدا میکنند و پس از پایان آموزش به نیروهای مربوطه اعزام میشوند.
فرمانده مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) خاطرنشان کرد: در مجموع سالانه بیش از ۴ تا ۵ هزار نفر را در این مرکز آموزش میدهیم و برای خدمت و انجام مأموریت به نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران اعزام میکنیم.
امیر دادوند در ادامه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات جنگها برای ارتقای آموزشهای نظامی گفت: یک سازمان نظامی باید از درسآموختههای هر جنگ و اتفاقاتی که در میدان رخ میدهد، بهرهبرداری کند و بر اساس این تجربیات، متون آموزشی خود را تغییر و بهروز کند.
وی افزود: زمان تغییر متون آموزشی زمانی است که راهبردها، فناوریها، تهدیدات دشمن و جنگهایی که در محیط پیرامونی و عرصه بینالمللی اتفاق میافتد، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بر مبنای این مطالعات، آییننامهها و متون آموزشی تغییر میکند و مفاد و محتوای آموزش نیز متناسب با شرایط جدید بهروزرسانی میشود.
فرمانده مرکز آموزش درجهداری جوادالائمه(ع) تصریح کرد: این موضوع میتواند بر ساختار سازمانی، تجهیزات و حتی نوع نیروی انسانی که انتخاب و گزینش میشود، اثرگذار باشد.
امیر دادوند در پایان گفت: بر همین مبنا، دروس، محتوا، متون و اسناد آموزشی موجود در مرکز را در راستای تدابیر ابلاغی بهروزرسانی کردهایم و این محتوای جدید در دورههای آموزشی به فراگیران ارائه میشود.
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