به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام با هدف مشخص کردن دقیق موقعیت مغروقهها، افزایش آگاهی شناورهای عبوری نسبت به خطرات موجود و کاهش احتمال وقوع سوانح دریایی انجام شده است.
وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی تردد شناورها، حفاظت از محیط زیست دریایی و تسهیل ناوبری در آبهای تحت حاکمیت استان، مجموعهای از اقدامات گسترده در حوزه علائم کمکناوبری دریایی به اجرا گذاشته شده است.
مکی زاده خاطرنشان کرد: عملیات استقرار این بویهها نیز پس از انجام بازدیدها و بررسیهای اولیه و با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و امنیتی، توسط شناور بویهانداز و با مشارکت کارشناسان حوزه ایمنی آبراه انجام شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر بهمنظور تأمین ایمنی ناوبری و هدایت شناورهای در حال تردد در آبهای تحت حاکمیت استان، در مجموع ۱۴۰ علامت کمکناوبری دریایی شامل ۶۳ فروند بویه و ۷۷ دستگاه علامت ثابت از انواع مختلف شامل بیکن، فار، فانوس و چراغ ترانزیت را پیشبینی و مستقر شده است.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ آمادهبهکاری علائم کمکناوبری گفت: ۱۳ مورد عملیات رفع خاموشی و بیش از ۲۰۰ مورد سرویس دورهای علائم کمکناوبری در مناطق مختلف دریایی استان هرمزگان انجام شده است.
به گفته مکیزاده؛ تعمیر و پایش علائم کمکناوبری در دورههای زمانی ۱۵ روزه، دوماهه، ۶ ماهه و سالانه انجام میشود و هدف از اجرای این برنامه، حفظ عملکرد مناسب و آمادهبهکاری حداکثری تجهیزات و علائم کمکناوبری است.
وی تاکید کرد: پایش و نگهداری علائم کمکناوبری و اقدامات لازم برای ایمنسازی محدودهها تا زمان پاکسازی کامل مغروقهها بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد.
مکی زاده از دیگر اقدامات مهم معاونت دریایی را صدور اعلامیههای دریانوردی با هدف اطلاعرسانی بهموقع به دریانوردان و بهروزرسانی اطلاعات و نمودارهای دریایی اعلام و اضافه کرد: اطلاعات مربوط به مغروقههای جدید، استقرار یا جابهجایی علائم کمکناوبری، تغییرات در وضعیت تجهیزات و سایر اطلاعات مرتبط با ایمنی دریانوردی براساس نیاز از طریق اعلامیههای دریانوردی به اطلاع جامعه دریایی میرسد.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین از مشارکت معاونت مهندسی و عمران در عملیات ساخت و تعمیر فارها و فانوسها خبر داد و گفت: نظارت بر روند اجرای این عملیات بهصورت مستمر و بدون وقفه، حتی در ایام جنگ، انجام شده و پس از اتمام عملیات اجرایی ساخت، این علائم بهزودی مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
مکیزاده، با اشاره به اهمیت علائم ثابت و فانوسهای دریایی در تأمین ایمنی و هدایت شناورها افزود: این علائم از مهمترین تجهیزات کمکناوبری محسوب میشوند و نقش مؤثری در شناسایی عوارض، نقاط حساس و مسیرهای دریایی و در نهایت ارتقای ایمنی تردد شناورها دارند.
وی از دریانوردان خواست در صورت مشاهده هرگونه اختلال، از جمله خاموشی یا جابهجایی علائم کمکناوبری، مراتب را از طریق شماره ۱۵۵۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام شود.
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