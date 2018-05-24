به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش بانوان جام رمضان شهرستان گرگان با حضور ۳۰ ورزشکار در دو رده سنی بالای ۱۹ سال و زیر ۱۹ سال، شامگاه پنجشنبه در خانه اسکواش گرگان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

رقابت‌های رده سنی بالای ۱۹ سال با شرکت ۱۳ اسکواش باز در بخش آماتور برگزار شد که نازنین فتحی عنوان قهرمانی را کسب کرد و فاطمه افشار و سپیده گنجعلی خانی به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رقابت‌های رده سنی زیر ۱۹ سال هم ۱۷ اسکواش باز در دو بخش حرفه‌ای و آماتور با یکدیگر رقابت کردند که در بخش حرفه‌ای نرگس سلطانی در جایگاه نخست قرار گرفت و دیانا مقری و مهدیه الوند به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند و در بخش آماتور فاطمه تاریکه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، مهسا معصوم آبادی مقام دوم را کسب کرد و فاطمه پودینه و درسا دمنده به طور مشترک سوم شدند.

مسابقات اسکواش آقایان جام رمضان شهرستان گرگان هم با حضور ۳۰ ورزشکار در دو رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال، روزهای هشتم و نهم خرداد در خانه اسکواش گرگان برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ مسابقات اسکواش جام رمضان شهرستان گرگان با همکاری هیئت اسکواش گرگان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان با هدف توسعه این رشته و ایجاد نشاط و شادابی میان ورزشکاران گرگانی برگزار می‌شود.