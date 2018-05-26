کردها در شمال سوریه گارد مرزی ایجاد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رسانه‌های وابسته به مخالفان دولت سوریه اعلام کردند که شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا یعنی حزب کردی «اتحاد دموکراتیک» در شمال شرق سوریه به دنبال تشکیل نیروی گارد مرزی است.

وب‌سایت خبری «بلدی» به نقل از خبرنگار مستقر خود در »الخابور» گزارش کرد که این حزب (پ.ی.د) به همراه «قوات الصنادید» نام نویسی برای پیوستن به نیروهای گارد مرزی در شهر «الیعربیه» واقع در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق را شروع کرده است.

بر اساس این گزارش، حزب اتحاد دموکراتیک درخواست‌ها برای پیوستن به این نیروها را دریافت کرده و براساس قرارداد منعقد شده با نیروهای داوطلب، مدت خدمت آن‌ها ۲ سال بوده و ماهانه ۲۰۰ دلار آمریکا به عنوان حقوق دریافت خواهند کرد.

این رسانه سوری نوشت که شبه نظامیان کرد سوری برای تشکیل گارد مرزی از عربستان سعودی کمک‌های مالی دریافت کرده است. عناصر حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه مرزی «رأس العین» سوریه با ترکیه اقدام به حفر خندق کرده و اتاق‌های بتنی پیش ساخته را به مرز منتقل کرده‌اند.

سایت بلدی نوشت که شبه نظامیان کرد که مورد حمایت آمریکا هستند، قصد دارند مراکز ایست بازرسی در مرزهای سوریه با عراق و ترکیه ایجاد کنند.

وزارت خارجه آمریکا پیشتر در چهاردهم ژانویه از قصد واشنگتن برای تشکیل ارتش کردی ۳۰ هزار نفری در شمال شرق سوریه خبر داده بود.

این موضع آمریکا باعث عصبانیت ترکیه شد که نیروهای دموکراتیک سوریه و اتحاد دموکراتیک را امتداد گروهک تروریستی «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) می‌دانست.

به دنبال انتشار خبر تشکیل ارتش کردی در شمال سوریه، ترکیه به فاصله ۶ روز (۲۰ ژانویه) از اعلام آن از آغاز عملیات نظامی علیه شبه نظامیان کرد سوری موسوم به عملیات شاخه زیتون خبر داد.

ترکیه با این عملیات توانست منطقه عفرین سوریه واقع در شمال غرب استان حلب را به اشغال خود درآورده و شبه نظامیان کردی را که از نظر ایدئولوژیک به پ.ک.ک وابسته بودند، از منطقه خارج کند.

ترکیه پیشتر از عملیات شاخه زیتون طی عملیات سپر فرات منطقه حد فاصل شهر جرابلس تا اعزاز را با کمک گروهک «ارتش آزاد» به تصرف خود درآورده بود.