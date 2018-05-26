برنامه درسی فارماکولوژی پس از ۲۰ سال بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جمشید حاجتی در بیستمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی که در محل وزارت بهداشت برگزار شد با اشاره به جلسات هیات های ممتحنه و کمیته های ارزشیابی و برنامه ریزی، افزود در جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل تهیه لاگ بوک الکترونیک مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

وی افزود: نهایی سازی بازنگری برنامه درسی (کوریکلوم) فارماکولوژی که مصوب سال ۱۳۷۷ بوده، در جلسه هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته فارماکولوژی انجام شد و در شورای معین به تصویب رسید.

حاجتی با اشاره به اینکه بازنگری برنامه درسی (کوریکلوم) رشته زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی در دست انجام است، اظهار داشت: در جلسه هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری مقرر شد دروس آزمون کارشناسی ارشد مورد بازنگری قرار گیرد.

وی به نقش دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه در راستای تحقق برنامه های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی در حوزه رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت تاکید کرد و افزود: بازنگری برنامه های آموزشی و گنجاندن موضوعات مرتبط با نوآوری و کارآفرینی، هماهنگی برای تولید محتوای مرتبط با موضوعات فوق در قالب آموزش مجازی و طرح نیازسنجی نیروی انسانی از جمله اقدامات این دبیرخانه است.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با اشاره به ویژگی های دانشگاههای نسل سوم، فرصتها و چالش های بین المللی سازی و لزوم توجه به ابعاد کمی و کیفی آن ، ضرورت انجام اقدامات لازم جهت تقویت حضور دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های علوم پزشکی در عرصه های بالینی را مورد تاکید قرار داد.

حاجتی با اشاره به تصویب ضوابط اجرایی مرحله دوم آزمون (مصاحبه) ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و آئین نامه و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۹۸-۹۷ گفت: امکان شرکت داوطلبان واجد شرایط در مرحله دوم آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) در بیش از یک رشته در ۹ مجموعه فراهم شد.