«پاهای بی قرار» به اوشان فشم رسید/ تدوین همزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج محمدی تهیه کننده «پاهای بی قرار» گفت: عوامل تولید و فیلمبرداری اکنون در ویلایی در اوشان فشم مشغول ضبط سریال هستند و پیش بینی ما این است که تصویربرداری این مجموعه تا اوایل مردادماه تمام شود.

وی ادامه داد: تمام بازیگران «پاهای بی قرار» تاکنون جلوی دوربین رفته اند و تدوین و مراحل فنی سریال نیز همزمان در حال انجام است.

این مجموعه ملودرامی خانوادگی است که به قلم مهدی محمدنژادیان و بابک کایدان برای شبکه پنج سیما تولید می شود.

سریال «پاهای بی قرار» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌دهد که قربانیانش فرزندان آن خانواده‌ها هستند.

مسعود رایگان، پانته آ بهرام، حمید گودرزی، مهرانه مهین ترابی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، افسانه ناصری، سمیرا حسن پور بازیگران اصلی سریال «پاهای بیقرار» هستند.

مجموعه تلویزیونی «پاهای بی‌قرار» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج محمدی برای پخش از شبکه پنج سیما ساخته می‌شود.