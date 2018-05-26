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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

«پاهای بی قرار» به اوشان فشم رسید/ تدوین همزمان

«پاهای بی قرار» به اوشان فشم رسید/ تدوین همزمان

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «پاهای بی قرار» با عبور از مرز ۸۵ درصد در منطقه اوشان فشم استان تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج محمدی تهیه کننده «پاهای بی قرار» گفت: عوامل تولید و فیلمبرداری اکنون در ویلایی در اوشان فشم مشغول ضبط سریال هستند و پیش بینی ما این است که تصویربرداری این مجموعه تا اوایل مردادماه تمام شود.

وی ادامه داد: تمام بازیگران «پاهای بی قرار» تاکنون جلوی دوربین رفته اند و تدوین و مراحل فنی سریال نیز همزمان در حال انجام است.

این مجموعه ملودرامی خانوادگی است که به قلم مهدی محمدنژادیان و بابک کایدان برای شبکه پنج سیما تولید می شود.

سریال «پاهای بی قرار» داستان رویارویی دو خانواده را نشان می‌دهد که قربانیانش فرزندان آن خانواده‌ها هستند.

مسعود رایگان، پانته آ بهرام، حمید گودرزی، مهرانه مهین ترابی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، افسانه ناصری، سمیرا حسن پور بازیگران اصلی سریال «پاهای بیقرار» هستند.

مجموعه تلویزیونی «پاهای بی‌قرار» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج محمدی برای پخش از شبکه پنج سیما ساخته می‌شود.

کد مطلب 4306547
علیرضا سعیدی

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