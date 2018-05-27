خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مرتضی کریمی: انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۴ ژوئن (۳ تیرماه) سال جاری میلادی برگزار خواهد شد و در آن ۶ نامزد از احزاب مختلف به رقابت می‌پردازند.

بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری کنونی و رهبر حزب عدالت و توسعه، «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن، «تمل کاراملااوغلو» رهبر حزب سعادت، «محرم اینجه» رهبر حزب جمهوری خلق، «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر سابق و زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها و «مرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن سال جاری میلادی ترکیه به رقابت بپردازند.

خبرنگار مهر در این راستا گفتگویی را با «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن و یکی از ۶ نامزد ریاست جمهوری ترکیه انجام داده است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

*آیا شما به عنوان نامزد ریاست جمهوری ترکیه در انتخاب آتی با احزاب مخالف ائتلافی را تشکیل خواهید داد؟

ما با هدف پیروزی در این انتخابات شرکت می‌کنیم. حزب وطن نه با رجب طیب اردوغان و نه با احزاب مخالفی که با پ.ک.ک و فتو (جریان تروریستی فتح الله گولن) متحد می‌شوند، ممکن نیست در یک ردیف قرار گیرد.

ما به این موضوع به صورت استراتژیک نگاه می‌کنیم. امروزه هم فتو و هم پ.ک.ک ابزاری هستند که ایالات متحده آمریکا از آنها در منطقه استفاده می‌کند. این گروهک‌ها علاوه بر ترکیه دشمن کشورهای منطقه نیز هستند و به همین دلیل هیچ کس ما را در کنار پ.ک.ک و فتو نخواهد دید.

*در صورت پیروزی در انتخاب ریاست جمهوری، روابط ترکیه و غرب را بر چه اساسی پیش خواهید برد؟

اکنون دو غرب وجود دارد. یک غرب به مرکزیت ایالات متحده و یک غرب نیز به مرکزیت آلمان. به همین دلیل تنها نمی‌توان از یک بلوک غرب سخن گفت. به نظر می‌رسد که آلمان راه خود را از ایالات متحده جدا کرده و این را در مسائل مختلف منطقه مشاهده می‌کنیم. این کشور از سیاست‌های تهدید آمیز و جنگ طلبانه آمریکا در قبال غرب آسیا تبعیت نمی‌کند.

در جبهه اقتصادی نیز آلمان از آمریکا فاصله گرفته و با کشورهای مختلف آسیایی نظیر چین، هندوستان و ایران روابط خود را گسترش می‌دهد. زمانی که اداره دولت را بر عهده داشته باشیم این موضوعات را در نظر خواهیم گرفت. حزب وطن، اولین حزب در جهان است که استراتژی و سیاست اوراسیا را مطرح کرده‌ است.

ما امنیت و توسعه اقتصادی ترکیه را در اوراسیا می‌بینیم. آمریکا سعی می‌کند که ترکیه از لحاظ اقتصادی به کشوری ورشکسته تبدیل و تجزیه شود. به همین دلیل دیگر ممکن نیست ترکیه هم‌پیمان ایالات متحده باشد. آمریکا در صورتی می‌تواند با ترکیه روابط عادی داشته باشد که به استقلال و تمامیت ارضی ترکیه احترام بگذارد. اما در هر حال سیاست ما مبتنی بر اتحاد اوراسیا و اتحاد غرب آسیا خواهد بود.

*همانطور که می‌دانید بحران سوریه هزینه‌های زیادی را برای منطقه داشته است. با توجه به این موضوع اگر شما به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شوید، چه سیاستی را در مورد مسئله سوریه اتخاذ خواهید کرد؟

ترکیه و سوریه در زمینه‌های مختلف منافع و آینده مشترکی دارند. فرصت‌های خوبی برای همکاری دو کشور در موارد گوناگون به ویژه در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. به همین دلیل پس از پیروزی در انتخابات 24 ژوئن اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که آقای بشار اسد را به آنکارا را دعوت کرده و از ایشان در فرودگاه استقبال می‌کنیم.

در گسترش روابط ترکیه و سوریه هیچ محدودیت و مانعی وجود ندارد و باید برای این تحقق این امر تلاش کنیم. متأسفانه به دلیل سیاست‌های غیر منطقی رجب طیب اردوغان ضرورت انجام این وظیفه به ما محول شده است.

*آینده روابط ترکیه و رژیم اسرائیل را در دوره ریاست جمهوی خود چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، یونان و قبرس جنوبی به طور مشترک در مدیترانه شرقی علیه ترکیه رزمایش نظامی انجام می‌دهند. اسرائیل و ترکیه نه تنها در مسئله فلسطین، بلکه در موضوع تأسیس اسرائیل دوم و حمایت از پ.ک.ک و همچنین در دریای اژه و مدیترانه شرقی به طور مستقیم مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. یعنی دیگر تهدید اسرائیل علیه ما غیر مستقیم نیست.

اسرائیل هم به دلیل حمایت از پ.ک.ک و همچنین به خاطر انجام رزمایش نظامی در مدیترانه شرقی علیه ترکیه به عنوان دشمن در جبهه مقابل جای دارد. از این رو بهبود روابط با اسرائیل تنها منوط به این امر است که تل آویو از این تهدیدها علیه ترکیه خودداری کند که البته در حال حاضر چنین امکان و روندی نیز مشاهده ‌نمی‌شود.

*اگر با پیروزی در انتخابات 24 ژوئن به عنوان ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شوید، در سیاست خارجی دولت شما ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟

هنگامی که به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شوم، روابط ترکیه و ایران به اوج خود خواهد رسید. هر دو کشور در زمینه‌های مختلفی می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند. ما ایرانی ها را برادران خود می‌دانیم. ایرانی‌ها و ترک‌ها قرن‌ها است که که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، اشتراکات فرهنگی زیادی دارند و همواره با هم در تعامل بوده‌اند.

به دلیل این با هم بودن، زبان‌های فارسی و ترکی کلمات زیادی را از یکدیگر وام گرفته‌اند. در حال حاضر نیز اتحاد ایران و ترکیه در مقابل تهدیدهای آمریکا و اسرائیل موضوعی است که می‌تواند موجب برقراری صلح در منطقه و جهان شود.

آمریکا به دنبال تشکیل اسرائیل دوم در منطقه است و برای مقابله با این امر ما باید با یکدیگر متحد باشیم. از لحاظ اقتصادی هم موارد زیادی برای همکاری وجود دارد. ما ضمن اعلام همبستگی با ایران، تحریم ایالات متحده علیه این کشور را نمی‌پذیریم.

به همین خاطر بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام به این مسئله واکنش نشان داده و اعلام کردیم که در کنار ایران هستیم و به هیچ وجه تحریم‌های آمریکا قابل قبول نیست.

آمریکا می‌گوید کشورهایی که مانع تحریم ایران شوند را نیز تحریم خواهد کرد اما ما بدون توجه به این مسئله به گسترش روابط با ایران ادامه خواهیم داد. آمریکا با تحریم کشورهای دنیا نظیر ایران، ونزوئلا، روسیه و اتخاد این سیاست در واقع خودش را تحریم می‌کند.