مثل خلبانی هستم که در آسمان است/ بازی با ترکیه شبیه یک هدیه است

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از بازی فردا شب تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی ترکیه در جمع خبرنگاران گفت: بسیار خوشحالم که در ترکیه هم روبروی خبرنگاران نشسته ام تا برنامه های تیم ملی فوتبال ایران را تشریح کنم.

وی افزود: همچنین باید تشکر ویژه ای کنم از سمت تیم ملی فوتبال ایران از باشگاه بشیکتاش ترکیه که اگر امکانات آنها نبود برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران کمی به مشکل می خورد. باید یک بار دیگر از فدراسیون فوتبال ترکیه و باشگاه بشیکتاش که با رفتار حرفه ای خودشان ما را کمک کردند تشکر کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص لغو بازی تیم ملی مقابل یونان و تغییر برنامه های ملی پوشان در راستای آماده سازی تیم ملی تصریح کرد: مطمئنا بازی های مهم آماده‌سازی برایمان خیلی مهم است. چون روی آنها برنامه ریزی کرده بودیم و می خواستیم روند آماده سازی را جلو ببریم. بدون این آماده سازی ها مطمئنا لطمه خواهیم خورد و به مشکل می خوریم و آماده سازی ما محدود می شود.

وی ادامه داد: بازی با ترکیه را اگر بخواهم در یک کلمه توضیح بدهیم باید بگویم برایمان شبیه به هدیه است.

کی روش درباره اهمیت این دیدار تصریح کرد: بازی مقابل تیمی با کیفیت و تیمی که از لحاظ سبک و روش بازی بسیار مفید است. تیمی که بازیکنان جوان و مربی خیلی خوبی دارند. تعدادی از بازیکنان این تیم می خواهند خودشان را نشان دهند و مطمئنا آنها با کادر فنی مجربی که در اختیار دارند باز هم حرف های زیادی را در فوتبال جهان برای گفتن دارند. نمی توانستیم تیمی به خوبی ترکیه برای بازی پیدا کنیم که همه چیز دارد و به ما کمک می کند تا خودمان را محک بزنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره لغو دیدار با یونان گفت: بعد از 44 سال مقابل ترکیه بازی می کنیم. همانطور که گفتم از جنبه تاریخی هم می توان این دیدار را هدیه دانست اما بازی با یونان شبیه به سردرد برای ما شد. هر لحظه خبری از بازی با یونان بگیریم اعلام می کنیم. باید ببینیم تکلیف این بازی چه خواهد شد.

وی درباره مباحث پیش آمده در خصوص تمدید قرارداد خود با تیم ملی ایران برای رقابت های جام ملت های 2019 آسیا گفت: نمی توانم اینجا کاملا توضیح بدهم. بگذارید ساده بگویم. امروز برای من آینده محسوب می شود. امروز که با کادرم و بازیکنانم کار می کنم برایم حکم آینده را دارد.

وی ادامه داد: هر روز برایم همین حکم را دارد. بگذارید تصویر سازی کنم تا بدانید چه می گویم. حتما تک تک شماها با هواپیما پرواز داشته اید. جایگاه من دقیقا مثل خلبانی است که هواپیمایش الان روی آسمان است و تمرکزم روی همین پرواز است. هر صحبتی باید قبل از این پرواز انجام می شد. الان دیگر تمرکزم تنها روی همین است که پروازم را موفقیت آمیز به مقصد برسانم.

کارلوس کی روش ادامه داد: من روی دو موضوع تمرکز دارم. در وهله اول روی کادرم و بازیکنان فوق العاده ای که دارم و سپس به هواداران و مسافران واقعی فکر می کنم. من تمام تمرکزم روی هواداران واقعی است؛ نه آنهاییکه الکی بودند! اگر می خواستند صحبتی کنند باید یکسال پیش در مورد آن صحبت می کردند. الان دیگر زمانش نیست.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره اینکه چه برنامه ای برای جایگزینی بازی تدارکاتی مناسب به جای یونان دارند تصریح کرد: سه یا چهار روز قبل از یک بازی بین المللی خیلی سخت است که راه حلی ارائه دهیم. چون راهی وجود ندارد. الان دیگر هواپیمای ما در حال پرواز است. منظقی نیست که بخواهم راجع به این موضوع خیلی فکر کنم. من تمام انرژی ام را صرف بازیکنان و کادرم در این پرواز است.

کی روش تاکید داشت: مطلبی که من می توانم به گروه پروازی بگویم این است که ما دست روی دست نگذاشتیم. بسیار تلاش می کنیم تا راه حلی بهتر برای موفقیت تیم ملی را پیش ببریم. بار دیگر به مسافران پروازم باید بگویم کارمان را داریم به خوبی ادامه می دهیم. تمرینات را فوق العاده پیگیری می کنیم و ضمانت می دهیم در تلاش هستیم تا به هدفمان دست پیدا کنیم. بار دیگر از مسئولان ترکیه ای تشکر ویژه می کنم. ما کارمان را با تمرکز بالا و انرژی مضاعف انجام می دهیم.

وی درباره حضور بازیکنان پرتغالی نظیر پپه و کوآرشما در فوتبال ترکیه که روزگاری شاگرد کارلوس کی روش بودند به شوخی گفت: آمده ایم ببینیم آنها چه کار می کنند!

وی در ادامه افزود: باید بگویم خوشحالم که بازیکنانم در حال تلاش برای رشد فوتبال هستند. شاگردان من بوده اند و از مسئولان بشیکتاش پرسیدم وضعیت آنها چگونه است. درباره تیم ملی پرتغال هم باید بگویم آنها با احترام به تمام تیم های اروپایی قهرمان آن قاره سده اند و یکی از چهار شانس قهرمانی در جام جهانی هم هستند. آنها بازیکنان فوق‌العاده‌ای دارند که یکی از آنها یک بازیکن شعبده‌باز به نام کریستیانو رونالدو دارند. امیدوارم هواداران فوتبال ترکیه و همینطور هواداران ایرانی به ورزشگاه بیایند و از بازی لذت ببرند. بازی هم برای ما و هم ترکیه که سعی می‌کند به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا تبدیل شود مهم است.