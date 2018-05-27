به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی عصر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر اظهار داشت: امنیت و سلامت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تحقق این دو مهم نیازمند همکاری همگانی است.

وی بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در تامین و توسعه سلامت در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: برای اینکه جامعه سالم و بدون بیماری داشته باشیم باید همه پای کار باشند و اقدامات و طرح‌های متنوعی در حوزه سلامت اجرا شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش سلامت همه نهادها باید به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و با دانشگاه علوم پزشکی همکاری لازم را داشته باشند و در اجرای مصوبات کوشش کنند.

وی با اشاره به تعریف ۴۹ پروژه در حوزه سلامت و امنیت غذایی، خاطرنشان کرد: کمیته‌های هفت‌گانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل شده است و سند امنیت غذایی استان در نشست‌های این کمیته‌ها تهیه و تدوین می‌شود.

خورشیدی با اشاره به اهمیت بسیار بالای تدوین سند امنیت غذایی استان بوشهر، اضافه کرد: کارگروه سلامت و امنیت غذایی نقش و مسئولیت بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی مردم استان دارد و باید در این مسیر تلاش ویژه داشته باشد.