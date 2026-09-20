به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان‌نیا از اجرای برنامه دورکاری کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قم در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های اداری اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم افزود: اجرای این طرح شامل مراکز خدمات‌رسان ضروری و واحدهای درمانی نمی‌شود و فعالیت مجموعه‌هایی که ارائه خدمت مستقیم به مردم دارند، بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مبنای اجرای این برنامه، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در نیمه دوم سال است و دستگاه‌های مشمول موظف‌اند تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند.

بر اساس این بخشنامه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای مهرماه تا پایان سال، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.