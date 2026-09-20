به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی بارانچشمه ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، اولویت با زورخانهها و شهرستانهای کمبرخوردار و فاقد حداقل امکانات است.
وی افزود: در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات این رشته اختصاص یافته است.
رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور، توسعه این رشته در مدارس را از دیگر برنامهها عنوان کرد و ادامه داد: سال ۱۴۰۳ با همکاری آموزش و پرورش حدود هشت هزار دانشآموز و مرشد آموزش دیدند و حدود ۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای این فعالیتها اختصاص یافت.
باران چشمه با اشاره به اجرای طرح «شهید تهرانی» در مدارس تاکید کرد: توسعه همکاری با آموزش و پرورش و اجرای گستردهتر برنامههای دانشآموزی، در صورت فراهم شدن شرایط، دنبال خواهد شد.
وی افزود: هیئتهای شهرستانی باید دارای نایبرئیس، دبیر و کمیتههای تخصصی باشند و اداره امور نباید به یک نفر محدود شود.
باران چشمه ورزش زورخانهای را بستری برای انتقال فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، ایثار و مسئولیتپذیری دانست و بیان کرد: فعالیت ۵۳ فدراسیون و بیش از ۱۰۰ انجمن و مجموعه مستقل ورزشی و محدودیت منابع، ضرورت اولویتبندی در تخصیص امکانات را افزایش داده است.
وی افزود: گسترش زورخانهها زمانی به توسعه پایدار این رشته منجر میشود که همزمان با تأمین تجهیزات و افزایش دسترسی مناطق مختلف، برنامههای آموزشی و فرهنگی نیز تقویت شود تا ورزش زورخانهای بهعنوان یک ظرفیت ورزشی و فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
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