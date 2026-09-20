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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات ورزش زورخانه‌ای اختصاص یافت

۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات ورزش زورخانه‌ای اختصاص یافت

اراک- رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین تجهیزات ورزش زورخانه‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران‌چشمه ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت تجهیزات، اولویت با زورخانه‌ها و شهرستان‌های کم‌برخوردار و فاقد حداقل امکانات است.

وی افزود: در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات این رشته اختصاص یافته است.

رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی‌ کشور، توسعه این رشته در مدارس را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: سال ۱۴۰۳ با همکاری آموزش و پرورش حدود هشت هزار دانش‌آموز و مرشد آموزش دیدند و حدود ۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای این فعالیت‌ها اختصاص یافت.

باران چشمه با اشاره به اجرای طرح «شهید تهرانی» در مدارس تاکید کرد: توسعه همکاری با آموزش و پرورش و اجرای گسترده‌تر برنامه‌های دانش‌آموزی، در صورت فراهم شدن شرایط، دنبال خواهد شد.

وی افزود: هیئت‌های شهرستانی باید دارای نایب‌رئیس، دبیر و کمیته‌های تخصصی باشند و اداره امور نباید به یک نفر محدود شود.

باران چشمه ورزش زورخانه‌ای را بستری برای انتقال فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، ایثار و مسئولیت‌پذیری دانست و بیان کرد: فعالیت ۵۳ فدراسیون و بیش از ۱۰۰ انجمن و مجموعه مستقل ورزشی و محدودیت منابع، ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص امکانات را افزایش داده است.

وی افزود: گسترش زورخانه‌ها زمانی به توسعه پایدار این رشته منجر می‌شود که همزمان با تأمین تجهیزات و افزایش دسترسی مناطق مختلف، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی نیز تقویت شود تا ورزش زورخانه‌ای به‌عنوان یک ظرفیت ورزشی و فرهنگی در جامعه نهادینه شود.

کد مطلب 6952740

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