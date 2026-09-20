  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

عراق محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش را آغاز کرد

عراق محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش را آغاز کرد

یک دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه شش تبعه فرانسوی را که به عضویت در گروه تروریستی داعش متهم هستند، آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه شش تبعه فرانسوی متهم به عضویت در داعش را آغاز کرد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی عراق به دادگاه گفت متهمان در صورت محکومیت به جرایمی که علیه عراق و مردم عراق مرتکب شده‌اند، ممکن است با مجازات اعدام مواجه شوند.

دو منبع حقوقی در دادگاه گفتند این متهمان در میان ۴۷ زندانی فرانسوی عضو داعش بودند که سال گذشته از زندان‌های شمال‌شرق سوریه به عراق منتقل شدند. این انتقال بخشی از روند گسترده‌تری بود که با نظارت نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی انجام شد.

قاضی ریاست‌کننده دادگاه، جلسه رسیدگی را تا پنجم اکتبر به تعویق انداخت تا به وکلای مدافع فرصت دهد پرونده را بررسی کنند.

عباس المالکی، وکیل تعیین‌شده از سوی دادگاه برای یکی از متهمان به رویترز گفت موکلش به اتهام عضویت در داعش محاکمه می‌شود.

آمریکا در ژانویه اعلام کرد انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق را آغاز کرده است. این اقدام در پی نگرانی‌ها درباره امنیت مراکز نگهداری زندانیان در شمال‌شرق سوریه انجام شد.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق در ماه فوریه گفت بغداد با کشورهای دیگر درباره بازگرداندن اتباع آنها به کشورهایشان در حال مذاکره است. او همچنین گفت عراق برای مقابله با ورود این تعداد از زندانیان، خواستار حمایت مالی بین‌المللی شده است.

کد مطلب 6952857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه