 ۷۲ پرونده قاچاق کالا در پنج ماه در استان زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری گفت: در جهت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قاچاق محرز، ۳۷ پرونده در زمینه کالای دخانی، ۷ پرونده در زمینه لوازم یدکی و تایر، ۵ پرونده در حوزه لوازم خانگی و ۷ پرونده در زمینه‌های مواد غذایی، لوازم الکترونیکی، آرایشی و بهداشتی و طلا تشکیل شده است.

وی افزود: به منظور اجرای ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ۱۶ پرونده در حوزه های چوب، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، سلولزی، کیف و کفش، لوازم یدکی، مقاطع فلزی و ابزار تشکیل شده است.

او با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تعداد پرونده های قاچاق متشکله در استان تصریح کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۸ درصدی و ارزش ریالی پرونده ها از رشد ۱۷ برابری برخوردار بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان خاطرنشان کرد: تمرکز بازرسی‌ها در حوزه قاچاق در زمینه دخانیات، پکیج، آرایشی و بهداشتی است در حوزه نظارت در زمینه مصالح ساختمانی، بتن آماده، لوازم خانگی، تایر، آهن‌آلات، فوم، شیشه، کاشی و سرامیک و در حوزه بازرسی در بخش های لوازم یدکی، لوازم خانگی، روغن موتور، سلولزی و مصالح است.