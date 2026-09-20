ثبت چنار ۱۷۰۰ ساله در شهر خامنه

به گزارش خبرگزاری مهر، در شهر خامنه شهرستان شبستر آذربایجان شرقی، درخت چناری ریشه در تاریخ و تمدن ایران زمین دارد، این درخت کهن در دی ماه ۱۳۹۰ در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است.

قطر این درخت در جایی که با زمین در تماس است به پنج متر و ۳۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن به ۱۰ متر می‌رسد و عمر آن ۱۷۰۰ سال تخمین زده شده است.

چنار از درختان بومی و اندمیک کشور عزیزمان است. این درخت ریشه در تاریخ و تمدن ایرانیان دارد. درخت چنار درختی عظیم، تنومند و سر برافراشته است. نه تنها این خصوصیات بلکه جوان و سرسبز شدن آن با پوست‌اندازی در هر سال، این درخت را تبدیل به درختان مورد احترام در طول تاریخ ایران کرده است.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به آذربایجان‌شرقی از چنار کهن شهر خامنه بازدید کرد؛ درختی ۱۷۰۰ ساله با قطر ۵.۳ متر و ارتفاع ۱۰ متر که از سال ۱۳۹۰ در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت رسیده است.