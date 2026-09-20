ستاد حقوق بشر حمله به بیمارستان «میس الجبل» لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به بیمارستان دولتی میس الجبل در لبنان، اعلام کرد: حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و حمایت از مراکز پزشکی، از الزامات اساسی حمایت از کرامت انسانی در شرایط مخاصمه است؛ بیمارستان‌ها و کادر درمان نباید به میدان جنگ تبدیل شوند و جان بیماران نباید هزینه اقدامات نظامی باشد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اقدام نیروهای رژیم صهیونیستی در به آتش کشیدن و تخریب بیمارستان دولتی «میس الجبل» در جنوب لبنان را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌داند.

حمله به مراکز درمانی، کادر پزشکی و بیماران، تعرّض به یکی از اساسی‌ترین مظاهر حمایت از کرامت انسانی در شرایط مخاصمه مسلبحانه است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مراکز و واحدهای پزشکی، کارکنان درمانی، مجروحان و بیماران از حمایت ویژه برخوردارند و باید در همه شرایط مورد احترام و حمایت قرار گیرند.

تخریب یک بیمارستان، تنها نابودی یک ساختمان و زیرساخت عمومی نیست؛ بلکه اقدامی است که می‌تواند دسترسی هزاران انسان به خدمات حیاتی درمانی و امکان دریافت مراقبت‌های پزشکی را با خطر جدّی مواجه سازد. چنین اقداماتی، در صورت احراز شرایط و عناصر لازم، می‌تواند موجب مسؤولیت بین‌المللی عاملان و مسؤولان آن شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین نسبت به سکوت و واکنش‌های ناکافی برخی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در قبال تعرّض به مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی لبنان ابراز نگرانی می‌کند. حمایت از غیرنظامیان، بیماران، مجروحان و کادر درمان نباید تابع ملاحظات سیاسی یا رویکردهای دوگانه باشد. قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، فارغ از هویّت طرف‌های مخاصمه، باید به‌صورت یکسان و بدون تبعیض اجرا و تضمین شود.

بی‌تفاوتی در برابر تخریب مراکز درمانی و محروم‌سازی مردم از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اعتبار سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را با پرسش‌های جدّی مواجه می‌کند. جامعه بین‌المللی و نهادهای مسؤول نمی‌توانند در برابر چنین وقایعی صرفاً به ابراز نگرانی‌های کلی بسنده کنند و باید سازوکارهای موجود برای تحقیق، مستندسازی و پاسخگویی را فعّال کنند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی می‌خواهد ضمن واکنش صریح به حمله علیه مراکز درمانی در لبنان، نسبت به بررسی مستقل و بی‌طرفانه این وقایع، مستندسازی نقض‌های صورت‌گرفته و پیگیری مسؤولیت عاملان آن، مطابق موازین حقوق بین‌الملل، اقدام کنند.

حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و حمایت از مراکز پزشکی، از الزامات اساسی حمایت از کرامت انسانی در شرایط مخاصمه است. بیمارستان‌ها و کادر درمان نباید به میدان جنگ تبدیل شوند و جان بیماران نباید هزینه اقدامات نظامی باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری حملات علیه مراکز درمانی و زیرساخت‌های حیاتی، تضمین دسترسی ایمن و بدون تبعیض مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت مؤثر از کادر پزشکی و امدادی و تضمین پاسخگویی در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد به مسؤولیت حقوقی و انسانی خود در قبال این وضعیت عمل کند.