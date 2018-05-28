۷ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۸

با کابلهای فوق سبک؛

ربات ها حس لامسه پیدا کردند

اگر چه امروزه برخی ربات ها از انسان ها سریع تر می دوند و کارهای دشواری را به راحتی انجام می دهند، اما هیچ کدام از آنها از یکی از حواس پیشرفته انسانی یعنی حس لامسه برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، مهندسان موسسه EPFL در لوزان سوئیس برای حل این مشکل کابل های فوق سبک و منعطفی را طراحی کرده اند که با نصب آنها در درون بدن ربات ها می توان حس لامسه را در این ربات ها ایجاد کرد.

کابل های یادشده مجهز به الکترودهایی هستند که ارسال سیگنال های الکترونیکی را در واکنش به لمس بدن ربات ممکن می کنند. در واقع کابل های یادشده مانند شبکه عصبی بدن انسان عمل می کنند و می توانند کارکردهای مشابهی را برای ربات ها به ارمغان بیاورند.

کابل های پلاستیکی باریک و منعطف یادشده در آزمایش هایی که تاکنون به عمل آمده عملکرد خوبی داشته اند و حتی گذراندن آنها از مفاصل متحرک ربات ها به راحتی ممکن است.

پژوهشگران با نصب چندین لایه الکترود بر روی این کابل ها می توانند ایجاد حس لامسه را در آنها تقویت کنند و واکنش های متفاوتی را برای ربات ها در صورت دریافت سطوح فشار متفاوتی بر بدنه شان ممکن کنند.

محققان سوئیسی هنوز اعلام نکرده اند که آیا قصد دارند ربات مستقلی را بر مبنای چنین توانمندی هایی عرضه کنند یا خیر. اما به نظر می رسد شرکت های سازنده محصولات رباتیک از چنین دستاوردی استقبال کنند.

