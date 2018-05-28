به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین و برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر می‌کند.

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن اعلام این مطلب افزود: حجت الاسلام حسن روحانی به دعوت «شی جین پینگ» همتای چینی خود و برای شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به این کشور سفر می کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در این سفر دو روزه، علاوه بر شرکت در اجلاس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با سران و روسای هیات‌های حاضر در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، از جمله رئیس‌جمهور چین و روسای برخی سازمانهای بین المللی مرتبط با اجلاس خواهد داشت. رییس جمهور را در این سفر هیاتی بلند پایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان همراهی می کند.

اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد در شهر ساحلی «جینگ دائو» در استان شاندونگ واقع در شرق چین برگزار خواهد شد.

سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ میلادی با هدف مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای ناظر آن است.