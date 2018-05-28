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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

برای شرکت در اجلاس شانگهای؛

«روحانی» به چین سفر می‌کند

«روحانی» به چین سفر می‌کند

رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین و برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر می‌کند.

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن اعلام این مطلب افزود: حجت الاسلام حسن روحانی به دعوت «شی جین پینگ» همتای چینی خود و برای شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به این کشور سفر می کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در این سفر دو روزه، علاوه بر شرکت در اجلاس، دیدارهای دوجانبه ای نیز با سران و روسای هیات‌های حاضر در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، از جمله رئیس‌جمهور چین و روسای برخی سازمانهای بین المللی مرتبط با اجلاس خواهد داشت. رییس جمهور  را در این سفر هیاتی بلند پایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان همراهی می کند.

اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد در شهر ساحلی «جینگ دائو» در استان شاندونگ واقع در شرق چین برگزار خواهد شد.

سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ میلادی با هدف مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای ناظر آن است.

کد مطلب 4308240

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