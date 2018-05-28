۴۱ نوزاد دارای کم کاری تیروئید در بویراحمد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین معصومی ظهر دوشنبه در نشست اطلاع رسانی تیروئید، افزود: از این ۴۱ بیمار شناسایی شده ۲۹ نوزاد زیر ۲۸ روز داشتند و تحت درمان قرار گرفتند.

معصومی تعداد موالید در سال گذشته در شهرستان بویراحمدرا شش هزار و ۴۹۹ نفر عنوان کرد.

وی بیان داشت: سال گذشته در شهرستان بویراحمد، ۹۸ درصد نوزادان متولد شده از نظر کم کاری مادرزادی تیروئید غربالگری شدند و نوزادانی که کم کاری تیروئید داشتند تحت مداوا قرار گرفتند.

وی یادآور شد: با تشخیص به موقع کم کاری تیروئید می توان از عوارض جدی و غیر قابل برگشتی همچون عقب ماندگی ذهنی، کوتاهی قد و کم شنوایی جلوگیری کرد.

معصومی افزود: کم کاری تیروئید در نوزادان، ازبیماریهایی است که در بدو تولد معمولاً بدون علامت است و غربالگری نوزادان برای شناسائی این بیماری سه تا پنج روز بعد از تولد اهمیت بسیار زیادی دارد.