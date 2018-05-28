پتروشیمی لردگان در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پتروشیمی لردگان در چهارمحال و بختیاری در سالجاری افتتاح می شود، اظهار داشت: پترشیمی لردگان مهمترین پروژه صنعتی چهارمحال و بختیاری است که در سال جاری افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: این پروژه صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان مهمترین پروژه ه صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

اشتغال دو هزار نفر در پتروشیمی لردگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این پروژه زمینه اشتغال بیش از دو هزار نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه نرخ بیکاری در شهرستان لردگان کاهش می یابد، ادامه داد: پروژه پتروشیمی لردگان در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار در منطقه فلارد شهرستان لردگان در حال احداث است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این پروژه یکی از کم حادثه ترین پروژه های صنعتی در حال احداث چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.