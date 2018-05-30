به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که گفته می‌شود فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس آماده بهره‌برداری است و فاز سوم نیز گویا قرار است تا یک ماه آینده پیش‌راه‌اندازی شود، رسانه‌های موافق و مخالف دولت از یک دستاورد عظیم ملی حرف می‌زنند. الحق و الانصاف هم ساخت و بهره‌برداری از بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا در شرایط تحریم و به دست متخصصان داخلی کار بزرگ وقابل تقدیری است.

یک پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه ای که ۶۲ درصد از خوراک میعانات گازی را تبدیل به بنزین با کیفیت می‌کند و در رتبه بندی پالایشگاه‌های میعانات گازی دنیا با فاصله زیادی از رتبه دوم ایستاده است. همانطور که در جدول یک مشاهده می‌شود دومین پالایشگاه میعانات گازی دنیا از نظر حجم تولید، پالایشگاه ۲۹۲ هزار بشکه‌ای قطری است که تنها یک تفکیک کننده (Splitter) است و واحد پیچیده بنزین سازی را ندارد. تا اینجای کار باید بگوییم هنر و «ما می‌توانیم» نزد ایرانیان است و بس. بنابراین راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اقدام مناسب و قابل تقدیری است و از مصادیق «ما می توانیم» محسوب می شود.