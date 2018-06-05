۴۰ درصد بیماری ها مرتبط با محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، همه باید بدانیم که سلامت ما کاملا به هوایی که تنفس می کنیم، غذایی که مصرف می کنیم، آبی که می نوشیم و محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم وابسته است.

طبق گزارش محققان، حدود ۴۰ درصد تمام بیماری های عفونی و شماری از بیماری های غیرعفونی نظیر آسم و سایر آلرژی ها ارتباط مستقیمی با کیفیت محیط زیست دارند.

بعلاوه محیط زیست سمی بر تمام بیماری های که ما می شناسیم هم تاثیر گذاشته و درمان آنها را دشوار می کنند.

شعار امسال روز جهانی محیط زیست «غلبه بر آلودگی پلاستیکی» است. انتخاب شعار«غلبه بر آلودگی پلاستیک» که به نوعی هدف حذف آلودگی‌های پلاستیکی را دنبال می‌کند، فراخوانی برای اقدام در مبارزه با یکی از بزرگترین چالش‌های محیط ‌زیستی عصر حاضر است. برای برگزاری این رویداد بزرگ جهانی، هر سال یک کشور به عنوان میزبان برگزیده می‌شود که میزبان امسال روز جهانی محیط زیست، کشور هندوستان است.