اعلام آخرین مهلت ارسال آثار نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی «نمایشگاه توانمندیهای مشاغل خانگی فرهنگ و هنر استان همدان» با اشاره به برگزاری این رویداد در نیمه دوم مردادماه، هدف از اجرای آن را حمایت از هنرمندان فعال در حوزه مشاغل خانگی، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی و هنری استان و تقویت اقتصاد هنر عنوان کرد.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای شناسایی، معرفی و حمایت از هنرمندانی است که در قالب مشاغل خانگی فعالیت میکنند و حضور فعال انجمنهای تخصصی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد و معرفی شایسته ظرفیتهای فرهنگی و هنری همدان داشته باشد.
رؤسای انجمنهای تخصصی و کارشناسان حوزههای نمایش، خوشنویسی، موسیقی، هنرهای تجسمی، سینما و مد و لباس نیز در این نشست دیدگاهها، پیشنهادها و ظرفیتهای موجود در حوزههای تخصصی خود را مطرح کردند و راهکارهای اجرایی برای حضور موثر هنرمندان، نحوه ساماندهی آثار، جانمایی غرفهها و برگزاری مطلوب نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین برگزاری برنامههای جانبی در کنار نمایشگاه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد همزمان با این رویداد، کارگاههای آموزشی و هنری در رشتههای مختلف برگزار شود.
این کارگاهها با هدف معرفی ظرفیتهای هنری، انتقال تجربیات، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان، ارتقای مهارتهای تخصصی و ترویج فرهنگ تولیدات هنری و خلاقانه برنامهریزی خواهد شد.
همچنین انجمنهای تخصصی موظف شدند ضمن اطلاعرسانی به هنرمندان تحت پوشش، نسبت به شناسایی و معرفی هنرمندان واجد شرایط و پیگیری حضور فعال آنها در نمایشگاه اقدام کنند.
در این جلسه بر هماهنگی میان بخشهای اجرایی، ساماندهی آثار، برنامهریزی امور پشتیبانی و فراهمسازی زمینه برگزاری نمایشگاهی در شأن ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی و هنری استان همدان تاکید شد.
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