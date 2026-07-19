اعلام آخرین مهلت ارسال آثار نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی «نمایشگاه توانمندی‌های مشاغل خانگی فرهنگ و هنر استان همدان» با اشاره به برگزاری این رویداد در نیمه دوم مردادماه، هدف از اجرای آن را حمایت از هنرمندان فعال در حوزه مشاغل خانگی، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان و تقویت اقتصاد هنر عنوان کرد.

وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای شناسایی، معرفی و حمایت از هنرمندانی است که در قالب مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند و حضور فعال انجمن‌های تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد و معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی و هنری همدان داشته باشد.

رؤسای انجمن‌های تخصصی و کارشناسان حوزه‌های نمایش، خوشنویسی، موسیقی، هنرهای تجسمی، سینما و مد و لباس نیز در این نشست دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تخصصی خود را مطرح کردند و راهکارهای اجرایی برای حضور موثر هنرمندان، نحوه ساماندهی آثار، جانمایی غرفه‌ها و برگزاری مطلوب نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برگزاری برنامه‌های جانبی در کنار نمایشگاه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد همزمان با این رویداد، کارگاه‌های آموزشی و هنری در رشته‌های مختلف برگزار شود.

این کارگاه‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری، انتقال تجربیات، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان، ارتقای مهارت‌های تخصصی و ترویج فرهنگ تولیدات هنری و خلاقانه برنامه‌ریزی خواهد شد.

همچنین انجمن‌های تخصصی موظف شدند ضمن اطلاع‌رسانی به هنرمندان تحت پوشش، نسبت به شناسایی و معرفی هنرمندان واجد شرایط و پیگیری حضور فعال آنها در نمایشگاه اقدام کنند.

در این جلسه بر هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، ساماندهی آثار، برنامه‌ریزی امور پشتیبانی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری نمایشگاهی در شأن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان همدان تاکید شد.