شیوع ویروس مرگبار آسیب زننده به مغز در هند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش این سازمان حداقل ۱۸ نفر در ایالت کرالا هند مبتلا به ویروس نیپا شده اند که ۱۷ تن از آنها جان شان را از دست داده اند.

این ویروس به طور طبیعی در خفاش میوه ساکن در جنوب و جنوب شرق آسیا روی می دهد و از طریق تماس با مایع بدن خفاش به انسان سرایت می کند. در حال حاضر هیچ درمان و واکسنی برای آن وجود ندارد.

این ویروس یک تهدید اپیدمی احتمالی تلقی می شود و از سوی سازمان بهداست جهانی در اولویت اول تحقیق قرار گرفته است.

ویروس نیپا باعث ایجاد بیماری حادی می شود که التهاب مغز و ناراحتی‌های تنفسی را به دنبال دارد . این ویروس قادر است از انسانی به انسان دیگر و یا از حیوانات به انسانها منتقل گردد لذا جزء بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان محسوب می‌شود .

دوره کمون این بیماری در انسان از ۴ تا ۴۵ روز متغیر است . در افراد مبتلا علائم بیماری شبیه به آنفولانزا است و علائمی نظیر تب، سر درد، استفراغ، سوزش گلو و دردهای عضلانی مشاهده می شود. متعاقب پیشرفت بیماری سرگیجه، خواب آلودگی، تغییر در هوشیاری، علائم عصبی، ‌ذات‌الریه و مشکلات حاد تنفسی دیده می‌شود. مشاهده علائم عصبی نشان‌دهنده آنسفالیت بوده که همراه با دیدن حالت غش و صرع در موارد حاد اتفاق می‌افتد در این صورت فرد مبتلا در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حالت کما می‌رود.