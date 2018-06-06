پیروزی دموکرات ها در کالیفرنیا در انتخابات مقدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، «گوین نیوسام» سیاستمدار دموکرات آمریکایی موفق شد در انتخابات مقدماتی برای انتخاب فرماندار ایالت کالیفرنیا پیروز شود با این حال «جان کاکس» نامزد جمهوری خواه نیز در این رقابت جایگاه دوم را به دست آورده است که این مسأله حضور نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ماه نوامبر را تضمین می کند.

رقابت اصلی میان کاکس و نیوسام در ماه نوامبر برای به دست آوردن کرسی فرماندار بازنشسته این ایالت «جیری براون» است با وجود اینکه کاکس از حمایت گسترده دونالد ترامپ برخوردار است اما برای پیروزی در ایالت کالیفرنیا با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد زیرا این ایالت یکی از ایالت های لیبرال آمریکا به شمار می رود.

نیوسام که پیش از این شهردار سان فرانسیسکو بوده است سه سال پیش اعلام کرده بود برای دست یابی به کرسی فرماندار کالیفرنیا وارد کارزار خواهد شد وی پس از اعلام پیروزی اش در انتخابات میان دوره ای تأکید کرد که در ماه نوامبر پیش رو رأی دهندگان می توانند بین فرمانداری که می خواهد با ترامپ مقابله کند و فرمانداری که سرباز ترامپ در جنگ او علیه ایالت کالیفرنیا است، یکی را انتخاب کنند.

در انتخابات مقدماتی کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن گرایش حزبی، دو کاندیدایی که بالاترین رأی را به دست آورده باشند راهی انتخاباتی که در ماه نوامبر برگزار می شود، خواهند شد. این انتخابات برای جمهوری خواهان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ایالت کالیفرنیا پرجمعیت ترین ایالت آمریکا و سومین ایالت بزرگ این کشور پس از آلاسکا و تگزاس به شمار می رود.

در نیومکزیکو نیز «دیپ هالاند» در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای ورود به کنگره انتخاب شده است و در صورت موفقیت در انتخابات اصلی می تواند اولین زن بومی آمریکایی باشد که وارد کنگره آمریکا می شود.