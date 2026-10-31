به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در مراسم افتتاح پالایشگاه گیاهان دارویی هورخش دارو شهرستان بردسیر با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و تنوع گیاهان دارویی در استان کرمان اظهار کرد: اقلیم متنوع این استان، سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی را توجیه‌پذیر کرده است.

وی توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی را زمینه‌ساز گسترش کشت این محصولات و افزایش درآمد کشاورزان دانست و افزود: کشت گیاهان دارویی از نظر اقتصادی در مقایسه با بسیاری از کشت‌های رایج استان برتری دارد و می‌تواند در افزایش توان اقتصادی خانوارها مؤثر باشد.

وی با اشاره به تأثیر فرآوری محصولات کشاورزی بر بهبود معیشت کشاورزان بیان کرد: بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره خرید گل محمدی از کشاورزان، اقدامات انجام‌شده در این زمینه به افزایش درآمد آنان کمک کرده است. هر اقدامی در مسیر توسعه فرآوری گیاهان دارویی، بر بخش کشاورزی استان و معیشت کشاورزان تأثیر خواهد گذاشت.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی گفت: یکی از خلأهای حوزه تولید در استان، صنعت پتروشیمی است و برای توسعه این بخش، ظرفیت‌های متعددی در کرمان وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.

وی با اشاره به پروژه پتروشیمی بافت اظهار کرد: این پروژه بسیار بزرگ بوده و تاکنون بخش کوچکی از آن به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، مراحل نهایی کار انجام شده و آماده‌سازی برای استقرار واحدهای صنعتی در حال انجام و مجوز پتروشیمی نیز برای این منطقه صادر شده است.

طالبی، با اشاره به موقعیت منطقه ویژه جازموریان در نزدیکی خط لوله صلح افزود: این خط لوله که برای انتقال گاز به پاکستان و هند در نظر گرفته شده بود، با توجه به محقق‌نشدن صادرات از این مسیر، می‌تواند ظرفیت تأمین گاز واحدهای پتروشیمی را فراهم کند.

وی همچنین از حمایت خود برای شکل‌گیری یک هلدینگ اقتصادی قدرتمند متشکل از واحدهای فعال استان خبر داد و گفت: از ایجاد مجموعه‌ای اقتصادی که بتواند راهبری احداث واحدهای پتروشیمی در استان را بر عهده بگیرد، حمایت خواهیم کرد.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه اعلام‌شده از سوی سرمایه‌گذار پالایشگاه هورخش دارو برای استحصال دارو در کمتر از ۱۸ ماه آینده اظهار کرد: با توجه به اراده و همت مجموعه در بازسازی، نوسازی و بهره‌برداری از این واحد با خطوط جدید، اطمینان داریم که وعده اعلام‌شده برای تولید دارو محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع اقلیمی استان کرمان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی، چه در زمینه کشت و چه در بخش فرآوری، از ظرفیت‌های مطلوب استان به شمار می‌رود.

استاندارکرمان با اشاره به بهره‌برداری از واحد فرآوری و پالایش گیاهان دارویی در شهرستان بردسیر افزود: این مجموعه ظرفیت استحصال عصاره گیاهان دارویی و تولید گلاب و اسانس مورد استفاده در صنایع عطر و ادکلن را دارد.

طالبی، ادامه داد: بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران، این مجموعه در فازهای بعدی ظرفیت ورود به حوزه تولید دارو و عرضه آن به بازار کشور را نیز خواهد داشت.

وی با تأکید بر حمایت استان از توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت فرآوری گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: توسعه این فعالیت‌ها، به‌ویژه در مناطق مستعد کشاورزی استان، از راهکارهای مناسب برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی است.

مدیرعامل شرکت هورخش دارو نیز در این مراسم با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۳۶۰ میلیاردتومانی در این مجموعه اعلام کرد: پس از خرید کارخانه در مهرماه سال گذشته، تجهیزات و خطوط تولید بازسازی و نوسازی شده و فعالیت مجموعه در زمینه فرآوری و تولید مواد اولیه گیاهی آغاز شده است.

علی شریفی، افزود: برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره تولید و ورود به مرحله تولید داروهای نهایی از جمله قرص و شربت در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۶ تا ۱۸ ماه آینده این هدف محقق شود.

هورخش دارو، مجموعه‌ای صنعتی و تخصصی در حوزه فرآوری و استحصال ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی است که با برخورداری از ظرفیت تولید طیف متنوعی از عصاره‌ها، اسانس‌ها و فرآورده‌های دارویی، گامی در راستای توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ارتقای ظرفیت‌های فرآوری محصولات گیاهی در استان کرمان به شمار می‌رود.