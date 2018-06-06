حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس قوت قلبی برای فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، بیانیه مشترکی در آستانه فرارسیدن روز قدس نشر داده اند که در این بیانیه عنوان شده است؛ « روز جهانی قدس میراث گرانبهای بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی(ره) است که بیانگر اعتقاد به ضرورت وحدت و انسجام ملت‌های مسلمان در برابر زورگویان و صهیونیسم است.»

این بیانیه می افزاید؛ «روز قدس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که شاهد شکست فتنه تروریست تکفیری ایجاد شده توسط آمریکایی ها، صهیونیست ها و حامیان منطقه ای آنها هستیم. مهمترین حاشیه امنی که در سال های گذشته برای رژیم صهیونیستی به واسطه داعش در منطقه ایجاد شده بود، امسال پایان یافته و درگیری در جهان اسلام فروکش کرده و شرایط جدیدی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین فراهم شده است.»

امام جمعه اراک و استاندار مرکزی در این بیانیه تاکید کرده اند: «قدس شریف حرم پیامبران عظیم الشان و قبله نخست مسلمانان بوده و غصب این سرزمین توسط رژیم صهونیستی و آمریکا موجب می شود چهره واقعی دشمنان علیه اسلام برای همگان آشکار شود. بی شک انتقال سفارت آمریکا به قدس و غصب قبله نخست مسلمانان بزرگترین جنایت علیه اسلام است که مسلمانان با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس مخالفت و انزجار خود را از این تصمیم به جهانیان نشان می دهند.»

این بیانیه می افزاید؛ «روز قدس امسال با توجه به شرایط حساس منطقه خصوصا بیداری مردم مظلوم فلسطین که با تکیه بر راهبرد مقاومت و راهپیمایی حق بازگشت، به میدان آمده اند تا با خون خود خائنان به آرمان بلند قدس شریف را رسوا سازند، در حقیقت اعلام حمایتی فراگیر از ملت فلسطین و نقطه قوتی در همدلی با آنها برای شاداب نگه داشتن مقاومت است، بی تردید قدس در سایه حمایت مستمر جهان اسلام از مبارزات ملت فلسطین آزاد خواهد شد و به عنوان پایتخت کشور فلسطین ابدیت خواهد یافت.»

در پایان این بیانیه آمده است؛ «ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان به درگاه خداوند متعال، از همه گروه ها، جریانها، احزاب و تشکل ها و مردم شریف، ولایتمدار و روزه دار استان مرکزی دعوت می کنیم بار دیگر با حضور گسترده و معنادار خود در راهپیمایی روز قدس همراه با ملت بزرگ سایر نقاط ایران و آزادی خواهان جهان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و انزجار خود را از صهیونیست ها و حامیان آنان اعلام کنند.»