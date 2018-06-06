به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، با افزایش تنشها در عرصۀ تجارت جهانی در پی تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفۀ واردات کالاها، مدیران شرکتهای بینالمللی حمل و نقل هوایی بر خسارات وارده به صنعت حمل و نقل هوایی و اقتصاد جهان هشدار دادند.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر وضع تعرفههای جدید بر واردات کالاهای چینی، تعرفۀ واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا را نیز افزایش داده است.
در جریان نشست سالانۀ انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (یاتا) که روز یکشنبه در سیدنی با حضور ۱۳۰ مدیرعامل و هزار نماینده از خطوط هوایی بینالمللی برگزار شد، الکساندر دو ژونیاک مدیرعامل این انجمن تاکید کرد هر تصمیمی که تجارت، مهاجرت و مسافرت را کاهش دهد، اثر منفی بر درآمدزایی صنعت حمل و نقل هوایی دارد. او گفت: «هر کاری که فعالیتهای تجاری را کاهش دهد و باعث کاهش شمار مسافران خطوط هوایی شود، خبر بدی برای ماست.»
افزایش تعرفههای واردات فولاد نیز بر میزان سرمایه گذاریها در زیرساختهایی همچون بنادر، فرودگاهها و هتلها تاثیر میگذارد و افزایش تعرفههای ورود آلومینیوم میتواند صنعت ساخت هواپیما را با مخاطراتی روبرو کند؛ اگرچه از نظر مدیران دو شرکت بزرگ بوئینگ و ایرباس، اکنون برای ارزیابی میزان این تاثیرات خیلی زود است.
دوگ پارکر، مدیر خطوط هواپیمایی «امریکن ایرلاینز» نیز در نشست سیدنی تاکید کرد «هر زمان که تنشها در تجارت جهانی و تجارت آزاد افزایش مییابد، نگرانی ما تشدید خواهد شد.»
به گفته مدیران صنعت حمل و نقل هوایی، وضعیت عدم اطمینان در تجارت بینالملل تقاضا برای سفرهای تجاری را که از مهمترین عوامل سودآوری این صنعت است، کاهش میدهد. در وضعیت نامطمئن کنونی نیز فعالان عرصه تجارت بینالملل چارهای جز انتظار ندارند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و هر تصمیم جدید چه تاثیراتی بر کسب و کارشان خواهد گذاشت.
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