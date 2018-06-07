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۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۳۲

استاندار کرمانشاه در نشست شورای معادن:

برنامه بهره‌برداری ازمعادن تدوین شود/شناسایی۱میلیارد تن موادمعدنی

برنامه بهره‌برداری ازمعادن تدوین شود/شناسایی۱میلیارد تن موادمعدنی

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: باید برنامه بهره برداری از معادن استان کرمانشاه در سال ۹۷ به صورت مشخص تدوین و سهم این حوزه در ایجاد اشتغال استان روشن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در نخستین نشست شورای معادن استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نشست شورای معادن استان از این پس هر دوهفته یکبار برگزار می‌شود و صورتجلسات آن باید طی ۲۴ ساعت برای اعضای شورا ارسال شود.

وی بیان کرد: معادن ظرفیتهای بسیار مهمی برای توسعه استان است. باید برنامه بهره برداری از معادن در سال ۹۷ به صورت مشخص تدوین و سهم این حوزه در ایجاد اشتغال استان روشن شود.

بازوند افزود: در تدوین برنامه استفاده از معادن، باید برش شهرستانی نیز لحاظ شود تا از ظرفیت نمایندگان مردم استان در شورای اسلامی برای پیشبرد برنامه ها و اهداف آن استفاده شود.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: رویکردهای اقتصاد مقاومتی در حوزه معادن نیز با رویکرد نقش آفرینی مردم بایستی لحاظ و پیگیری شود. 

وی همچنین بیان کرد: بیش از یک میلیارد تن انواع مواد معدنی در استان کرمانشاه شناسایی شده است.

کد مطلب 4314613

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