مردم مرزنشین آستارا آزادی قدس شریف را فریاد زدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حرکت آگاهانه ملت های مسلمان سراسر جهان، مردم ولایت مدار شهرستان آستارا پیش از ظهر جمعه با شرکت گسترده در راهپیمایی روز قدس حماسه ای دیگر آفریدند و با مشت های گره کرده، انزجار خود را از دردمنشی های رژیم جعلی صهیونیستی فریاد زدند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی حق طلبانه خواستار اتحاد بیش از پیش ملت های مسلمان برای آزادی قدس شریف از دست اسرائیل غاصب شدند. با وجود گرمی هوا مردم همیشه در صحنه آستارا قبل از ساعت اعلام شده برای حضور در راهپیمایی، دسته دسته از مسیرهای تعیین شده، خود را به محل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه آستارا رساندند تا در کنار یکدیگر شعارهای ضد استکباری مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ال سعود و فلسطین پیروز است، اسرائیل نابود است را سر دهند.

در بین سیل خروشان جمعیت راهپیمایان در شهرستان مرزی آستارا، دانشجویان، اساتید، فرهنگیان، دانش آموزان، ورزشکاران، کارمندان، کارگران، بسیجیان و اتباع مسلمان جمهوری آذربایجان نیز متحد و یکپارچه حضور داشتند.

چشمگیر بودن حضور جوانان، نوجوانان و کودکان در راهپیمایی روز قدس با توجه به تعطیلی مدارس و مراکز دانشگاهی، ایجاد شور و هیجان فراوان بین کودکان و نوجوانان به واسطه آتش کشیدن آدمک رژیم صهیونیستی و پرچم آمریکا و اسرائیل و حضور مقتدرانه نیروهای ویژه و تک تیرانداز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انتظامی و مرزبانی در نقاط مختلف مسیر راهپیمایی و بر روی ساختمان های بلند و نیمه کاره از جمله حاشیه های این راهپیمایی باشکوه بود.

مردم روزه دار آستارا در انتهای مسیر این راهپیمایی، پرچم های آمریکا و اسرائیل را به عنوان دو قطب استکبار و مظهر ظلم و ستم به آتش کشیدند و فریاد زنده باد فلسطین سر دادند.

نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پایانی راهپیمایی روز جهانی قدس در محل مصلی آستارا با بیان اینکه ملت ایران با راهپیمایی دشمن شکن روز قدس نشان می دهد که به اصول و ارزش ها و تعالیم اسلامی پایبند است و از هر مظلومی در هر گوشه جهان حمایت می کند، اظهار کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل باید بداند که ایران اسلامی تا نابودی کامل اسرائیل دست از حمایت خود از مردم فلسطین بر نمی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون روز قدس بخشی از هویت مبارزات مردم فلسطین است، گفت: روز جهانی قدس، وحدت بخش مواضع امت جهان اسلام برای در هم شکستن قدرت نامشروع اسرائیل است.

وی تفکر اسرائیل را یک تفکر سرطانی عنوان کرد و گفت: اسرائیل یک رژیم نژاد پرست و فاسد است.

داداشی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی را پایدار نگه داشته است، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هجمه های بسیاری در داخل و خارج از کشور بر روی این نهاد استوار انقلابی وجود دارد، مقتدرانه مقابل استکبار جهانی ایستاده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت رصد تحرکات رسانه ای دشمنان تصریح کرد: رسانه های کشور در مقابله با رسانه های بیگانه که همواره بر علیه جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی سخن می گویند قوی و مستحکم نیستند و باید در بحث دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی فعالتر شده و تقویت شوند.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های رسانه ای کشور و جهان اسلام استفاده بهتری کرد.