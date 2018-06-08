به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه ظهر امروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه مردم مسلمان ایران و جهان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین احساس مسئولیت میکنند، اظهار داشت: امیدواریم که نابودی اسرائیل و غاصبان را به چشم خود شاهد باشیم.
وی افزود: به شیطان بزرگ امریکا اعلام میکنیم که مطمئن باشد همه ما در این خصوص وحدت نظر داریم و در مقابل شیطنتهای آنها میایستیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، گفت: البته با همت و مجاهدت مردم این اتفاق میتواند زودتر هم بیفتد.
