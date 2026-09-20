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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

هتک حرمت مسجد الاقصی توسط نتانیاهو و بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست 

هتک حرمت مسجد الاقصی توسط نتانیاهو و بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست 

همزمان با یورش بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست به مسجد الاقصی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تدابیر شدید امنیتی در کنار دیوار براق و تونل‌های زیر مسجد الاقصی حاضر شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد امروز یکشنبه، ویدئوها و تصاویری را از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد که مشارکت او در هتک حرمت مسجد الاقصی را به همراه حدود صد هزار صهیونیست ثبت کرده است. او در این مراسم با تدابیر امنیتی شدید و از پشت شیشه ضدگلوله ظاهر شد.

نتانیاهو همچنین به همراه همسرش به یکی از تونل‌های حفاری شده زیر دیوار براق رفت و بار دیگر ادعاهای موهوم خود مبنی بر تملک مسجد الاقصی را تکرار کرد.

همزمان با این اقدامات، شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یورش هزاران شهرک‌نشین به محوطه دیوار براق، واقع در غرب مسجد الاقصی، برای ادای مراسم تلمودی را دست به دست کردند.

این تصاویر موجی از خشم و محکومیت گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران فضای مجازی، اقدامات نتانیاهو در تونل‌های دیوار براق و سخنان او درباره «قدس‌» را تلاشی آشکار برای تحمیل یک روایت صهیونیستی بر واقعیت شهر قدس و تبدیل ادعاها به حقایق میدانی دانستند.

فعالان سیاسی تأکید کردند که این موضوع به افتتاح یک تونل یا یک اظهارنظر گذرا محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده یک پروژه سازمان‌یافته با هدف تغییر هویت اصلی مکان و تحمیل شرایط مد نظر صهیونیست ها به مسجد الاقصی است.

این افراد تصریح کردند که حفاری در زیر مسجدالاقصی، راه را برای تحریف واقعیت‌ها هموار می‌کند. آنها هشدار دادند که خطرناک‌ترین جنبه این روند، دریافت حمایت ضمنی از این پروژه از طریق سکوت، عادی‌سازی و تسلیم است که مسئولیت عواقب آینده را بر دوش سکوت‌ کنندگان می‌گذارد.

وبلاگ‌نویسان اشاره کردند که ورود نتانیاهو به تونل‌ها و توصیف او از این مناطق، در کنار گسترش یورش‌ها و مراسم تلمودی ده ها هزار نفری در اطراف این مسجد، تأیید می‌کند که هویت قدس در معرض خطر قرار گرفته است.

کد مطلب 6952609

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    نظرات

    • NP DE ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      2 1
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      یکی این موش کثیف و اون یکی ترامپ خوک کثیف اگر کشته بشن حقیقتا همه جا در منطقه به آرامش می رسه این دو تا به خود شیطان هم درس میدن ..
    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 1
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      مرگ بر اسراییل مرگ بر نتانیاهو کودک کش

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