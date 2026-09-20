به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال نیوز، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا در جریان سخنرانی برای نمایندگان حزب لیبرال این کشور، حرکت معروف دستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را تقلید کرد؛ اقدامی که با خنده حاضران همراه شد.
کارنی هنگام صحبت درباره یک طرح بزرگ سرمایهگذاری در بخش انرژی پاک کانادا، چند بار دستهای خود را به شیوهای مشابه حرکت معروف ترامپ به هم نزدیک و از یکدیگر دور کرد؛ حرکتی که به دلیل شباهتش به نحوه حرکت دستهای ترامپ هنگام تأکید بر بزرگی ارقام و دستاوردها به «حرکت آکاردئونی» معروف شده است.
کارنی در این سخنرانی ارزش این طرح سرمایهگذاری را حدود ۷۰ میلیارد دلار کانادا اعلام کرد و ظرفیت آن را با ساخت ۱۸ سد در ابعاد سد هوور آمریکا مقایسه کرد.
«گلوبال نیوز» گزارش داد که حرکت کارنی به نظر میرسید تقلیدی از ژست معروف ترامپ باشد و همین موضوع باعث خنده حاضران در نشست شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که روابط کانادا و آمریکا همچنان تحت تأثیر اختلافات تجاری و اقتصادی میان دو کشور قرار دارد.
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