اعزام چهارمین کاروان تجهیزات آموزشی به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته سه کاروان تجهیزات اموزش از سوی اداره کل آموزش و پرورش بین مدارس استان توزیع شده است و امروز هم چهارمین کاروان این تجهیزات به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در حاشیه چهارمین کاروان تجهیزات ارسالی به مدارس استان در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: امروز چهارمین کاروان توزیع تجهیزات به مدارس دوره متوسطه اول و دوم برای دانش آموزان عشایر استان اعزام می شود.

مهدی مرتضوی بیان کرد: این چهارمین کاروان توزیع تجهیزات است که بین ۸ تا از شهرستان استان و با هدف توزیع در مناطق عشایری ارسال توزیع می شود.

به گفته وی، این تجهیزات در شهرستان‌های خوسف، در میان، زیرکوه سرایان ،سربیشه، عشق آباد، قاینات و نهبندان توزیع می شود.

مرتضوی افزود: این اقلام شامل تخته وایت برد به تعداد ۱۸ عدد، میز و نیمکت ۱۶۵ عدد، صندلی دانش آموز ۴۷ و تشک ۶۰ عدد، پتوی گلباف ۳۰ عدد و کمد فلزی ۱۷ عدد چرخ خیاطی و جمع اعتبار تجهیزاتی که امروز در قالب چهارمین کاروان به شهرستان‌ها اعزام می شود بیش از سه و نیم میلیارد تومان است.