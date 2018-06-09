ساره جوانمردی ورزشکار برتر ماه می در سال ۲۰۱۸ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی کمیته بین المللی پارالمپیک برای انتخاب برترین ورزشکار ماه می سال جاری میلادی از ۱۲ خردادماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه داشت. طی این مدت ساره جوانمردی با کسب ۴۱ درصد آرا موفق شد این عنوان را به خود اختصاص دهد.

جوانمردی از آنجا که در رقابت های اخیر تیراندازی قهرمانی جهان (کره جنوبی) صاحب دو مدال طلا در تپانچه بادی ۱۰ متر و تپانچه خفیف ۵۰ متر شد، به عنوان کاندیدای برترین ورزشکار ماه می انتخاب شد.

رقیبان جوانمردی برای کسب عنوان بهترین ورزشکار ماه می از اوکراین، بلژیک، کانادا و برزیل و به ترتیب در رشته های وزنه برداری، دوومیدانی، جودو و سوارکاری هستند.

در نظر سنجی انجام شد، وزنه بردار اوکراینی نزدیکترین رقیب به ساره جوانمردی بود که صاحب ۳۸ درصد آرا شد.