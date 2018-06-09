  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

فریبرز خسروی سرپرست آرشیو ملی ایران شد

فریبرز خسروی معاون پژوهش و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اسناد این سازمان (آرشیو ملی) تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خداحافظی شهرام یوسفی فر از معاونت اسناد ملی ایران در روزهای پایانی سال ۹۶، این معاونت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مسئول مستقیم نداشت. اما طی روزهای اخیر و با ابلاغی از سوی اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فریبرز خسروی به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملی منصوب شد.

خسروی که هم اکنون به عنوان معاون پژوهش، برنامه‌ریزی، و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز فعالیت می کند، سالها سابقه حضور در سازمان یاد شده را هم به عنوان مشاور عالی رئیس سازمان و هم سخنگوی کتابخانه ملی بر عهده داشته است.

وی همچنین مدتی به عنوان رئیس انجمن کتابداری ایران فعالیت می کرد.

کد خبر 4316045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها