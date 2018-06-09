فریبرز خسروی سرپرست آرشیو ملی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خداحافظی شهرام یوسفی فر از معاونت اسناد ملی ایران در روزهای پایانی سال ۹۶، این معاونت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مسئول مستقیم نداشت. اما طی روزهای اخیر و با ابلاغی از سوی اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فریبرز خسروی به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملی منصوب شد.

خسروی که هم اکنون به عنوان معاون پژوهش، برنامه‌ریزی، و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز فعالیت می کند، سالها سابقه حضور در سازمان یاد شده را هم به عنوان مشاور عالی رئیس سازمان و هم سخنگوی کتابخانه ملی بر عهده داشته است.

وی همچنین مدتی به عنوان رئیس انجمن کتابداری ایران فعالیت می کرد.