هوای تهران ناسالم شد/ ازن آلاینده شاخص پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۳/۱۹ در وضعیت سالم بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک (۲۴)، ازن ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۲۲)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۰)، دی اکسید گوگرد پاک (۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون پاک (۴۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون سالم (۵۴) بوده است.

ازن آلاینده‌ای نیست که از منابع رایج آلودگی مثل کارخانه یا خودرو یا منبع خاص دیگری وارد هوا شود، بلکه بر اثر شدت تابش اشعه آفتاب بر برخی مواد موجود در هوا مثل دی اکسید نیتروژن، ازن تولید می‌شود.