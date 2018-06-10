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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

عملیات امنیتی نیروهای عراقی علیه داعش در شمال شرق بعقوبه

عملیات امنیتی نیروهای عراقی علیه داعش در شمال شرق بعقوبه

یک مسئول نظامی عراقی از آغاز عملیات امنیتی علیه عناصر داعش در شمال شرق بعقوبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مزهر العزاوی فرمانده عملیات دیالی اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه المخیسه واقع در شمال شرق این استان برای تحت پیگرد قرار دادن عناصر گروه تروریستی داعش آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی مشترک ارتش و پلیس و حشد شعبی با حمایت هوایی جنگنده های ارتش عملیات خود را در ۲ محور در منطقه المخیسه واقع در ۲۵ کیلومتری شمال شرق بعقوبه آغاز کردند.

نیروهای امنیتی عراق اخیرا عملیات نظامی گسترده ای را در مناطق مختلف استان دیالی علیه عناصر گروه تروریستی داعش انجام داده اند.

کد مطلب 4316892

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